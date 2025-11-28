JUAN MANUEL NAVARRO ANUNCIA CONSTRUCCIÓN DE MÁS COLECTORES PLUVIALES EN SOLEDAD

– Con obras de infraestructura hidráulica, el Ayuntamiento busca garantizar la seguridad y movilidad de las familias, atendiendo demandas históricas.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que en el año 2026 arrancará la construcción de nuevos colectores pluviales en diversas colonias para terminar con las inundaciones que por años han afectado a las familias; el anuncio surge tras la entrega del colector en la colonia San Jorge, una obra rápida que ofrece una solución directa a vecinas, vecinos y a todos los vehículos que circulan por la avenida Acceso Norte cada vez que llueve, fortaleciendo la movilidad y la seguridad en una zona históricamente olvidada.

El Alcalde destacó que la Administración mantendrá esta línea de acción en beneficio de la población, incluso cuando estas obras no son competencia directa del municipio; enfatizó que la Cabecera Municipal, y las colonias como Las Flores y San Lorenzo serán parte del paquete de proyectos. “Hay obras chicas que cuestan poco y que demuestran la voluntad de hacerlas; lo importante es tener empatía con la gente y resolver lo que les afecta, el colector de Las Flores supera los 60 millones de pesos, pero su costo-beneficio es muy bueno para la población”, expresó.

Navarro Muñiz explicó que en San Lorenzo continúa el diálogo con el propietario de un predio para permitir el paso de la tubería que conducirá el agua hacia un colector ubicado en San José del Barro. Recordó que este año hubo inundaciones severas en las calles de Santander y Barcelona, donde incluso fue necesario enviar bombas y pipas para desahogar el agua, y reiteró su compromiso con las familias de esa zona para dar cumplimiento a lo prometido.

El Alcalde subrayó que el Gobierno del Estado ha sido un aliado clave para ampliar la capacidad de inversión en infraestructura hidráulica, lo que permite responder a las necesidades reales de la ciudadanía. “Gracias al apoyo del gobernador podemos multiplicar obras, algunas se hacen con recurso municipal, otras en esquema 50-50 y otras con aportación estatal del 70%, esto nos permite avanzar en más colectores y resolver problemas que por años han lastimado a las y los soledenses”, finalizó.