JUAN MANUEL NAVARRO ACERCA APOYO ALIMENTARIO A FAMILIAS DE LA ZONA ORIENTE CON PROGRAMA CASA POR CASA

* Este lunes, inició la distribución directa de huevo en colonias como Villas del Sol, Villa Jardín, Genaro Vázquez y Puertas del Sol, mediante brigadas municipales que realizaron visitas personalizadas a los hogares.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, dio inicio esta semana a una nueva etapa del programa Apoyo Alimentario Casa por Casa, mediante la distribución directa de producto avícola a familias de las colonias de la zona oriente del municipio, arrancando este lunes en la colonia Villa Jardín, seguido de Villas del Sol, Hornitos, Genaro Vázquez y Puertas del Sol, a través de brigadas municipales que realizaron visitas personalizadas a cada domicilio, reforzando la cercanía con las familias y la atención directa a quienes más lo necesitan.

Este programa prioriza el contacto directo con la población y la escucha permanente de sus necesidades, en esta etapa, las brigadas municipales recorrieron calles y hogares para garantizar que el apoyo llegue de manera ordenada y digna, con el respaldo del Gobierno del Estado; este esquema busca fortalecer la alimentación en los hogares y mantener al Gobierno Municipal presente en territorio.

Como se ha informado en entregas previas, este programa alimentario evolucionará próximamente para incorporar otros tipos de proteínas que también serán distribuidas casa por casa, ampliando el beneficio para niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y sectores vulnerables; en total, se contempla la entrega de 30 toneladas de producto avícola en distintas colonias del municipio, como parte de la estrategia integral de bienestar social.

“Estamos cumpliendo el compromiso de estar cerca de la gente, de tocar su puerta y atenderles de frente; este apoyo es para fortalecer la mesa de las familias y seguiremos ampliándolo con más alimentos”, expresó el edil soledense.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su línea de trabajo cercana, sensible y coordinada, escuchando y atendiendo a la población para mejorar su calidad de vida.