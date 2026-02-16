25.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

JUAN MANUEL NAVARRO ACERCA APOYO ALIMENTARIO A FAMILIAS DE LA ZONA ORIENTE CON PROGRAMA CASA POR CASA

By Redacción
81
spot_img
lunes, febrero 16, 2026

* Este lunes, inició la distribución directa de huevo en colonias como Villas del Sol, Villa Jardín, Genaro Vázquez y Puertas del Sol, mediante brigadas municipales que realizaron visitas personalizadas a los hogares.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, dio inicio esta semana a una nueva etapa del programa Apoyo Alimentario Casa por Casa, mediante la distribución directa de producto avícola a familias de las colonias de la zona oriente del municipio, arrancando este lunes en la colonia Villa Jardín, seguido de Villas del Sol, Hornitos, Genaro Vázquez y Puertas del Sol, a través de brigadas municipales que realizaron visitas personalizadas a cada domicilio, reforzando la cercanía con las familias y la atención directa a quienes más lo necesitan.

Este programa prioriza el contacto directo con la población y la escucha permanente de sus necesidades, en esta etapa, las brigadas municipales recorrieron calles y hogares para garantizar que el apoyo llegue de manera ordenada y digna, con el respaldo del Gobierno del Estado; este esquema busca fortalecer la alimentación en los hogares y mantener al Gobierno Municipal presente en territorio.

Como se ha informado en entregas previas, este programa alimentario evolucionará próximamente para incorporar otros tipos de proteínas que también serán distribuidas casa por casa, ampliando el beneficio para niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y sectores vulnerables; en total, se contempla la entrega de 30 toneladas de producto avícola en distintas colonias del municipio, como parte de la estrategia integral de bienestar social.

“Estamos cumpliendo el compromiso de estar cerca de la gente, de tocar su puerta y atenderles de frente; este apoyo es para fortalecer la mesa de las familias y seguiremos ampliándolo con más alimentos”, expresó el edil soledense.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su línea de trabajo cercana, sensible y coordinada, escuchando y atendiendo a la población para mejorar su calidad de vida.

Artículo anterior
GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD PRESENTA RESULTADOS ANTE MESA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
Artículo siguiente
AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD MEJORA LA SEGURIDAD VIAL CON LABORES DE BACHEO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.