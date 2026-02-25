JÓVENES SOLEDENSES ACCEDEN A TARJETA DE DESCUENTOS EN COLABORATIVO CON EL ESTADO

* El Instituto Municipal de la Juventud fortalece el respaldo a personas de 17 a 29 años con descuentos exclusivos en comercios y eventos deportivos, en coordinación con el Instituto Potosino de la Juventud.

Más de dos mil jóvenes de Soledad de Graciano Sánchez han sido beneficiados en el último mes con el trámite de la Tarjeta Joven, consolidándolo como uno de las programas con mayor respuesta entre este sector, impulsado por el Instituto Municipal de la Juventud en coordinación con el Instituto Potosino de la Juventud; acercando descuentos y beneficios exclusivos en comercios y actividades deportivas, convirtiéndose en un respaldo directo para la economía de personas de 17 a 29 años, quienes hoy cuentan con más oportunidades y beneficios.

Atendiendo la encomienda del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de ampliar oportunidades y mantener un gobierno cercano a las juventudes, el Ayuntamiento fortalece este programa con nuevos beneficios, entre ellos descuentos y becas, así como promociones especiales para participar en la Carrera de la Enchilada 2026, en coordinación con la Dirección de Deportes Municipal.

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Juan Jesús Ferrer Torres destacó que la tarjeta cuenta con un código QR que permite consultar los comercios afiliados y el tipo de descuento disponible. “Tenemos la indicación del Presidente Municipal de sumar más beneficios y hacer de esta tarjeta una herramienta funcional para las y los jóvenes; ya hemos beneficiado a alrededor de dos mil en este mes y queremos que más comercios se adhieran para fortalecer su economía y ampliar las oportunidades”, expresó.

El Gobierno Municipal mantiene abierta la invitación a comercios soledenses para integrarse al programa, en trabajo conjunto con el área de Comercio, que revisa y valida los formatos de afiliación; a partir del próximo lunes, personal de Juventud y Comercio recorrerá establecimientos para sumar más aliados. Con acciones concretas y cercanas a la población joven, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de escuchar y atender a este sector, generando apoyos que impacten de manera directa en su desarrollo y bienestar.