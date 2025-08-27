JÓVENES DEPORTISTAS SOLEDENSES DESTACAN EN LA FENAPO CON IMPULSO DEL DIF MUNICIPAL

– Con exhibiciones de artes marciales, niñas, niños y jóvenes soledenses representaron a su municipio en la FENAPO, demostrando el compromiso del Gobierno Municipal por brindar espacios de formación y desarrollo.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que coordina los Centros de Desarrollo Comunitario, impulsa la tenacidad y la capacidad de las y los niños y jóvenes que diariamente participan en actividades deportivas y culturales, como muestra de ello, alumnos del Centro Comunitario “Las Huertas” ofrecieron una exhibición de Kung Fu en la Feria Nacional Potosina (FENAPO), donde recibieron el reconocimiento de cientos de asistentes por su disciplina y habilidades.

La presentación, realizada junto a la Muestra Gastronómica, incluyó rutinas de combate y exhibiciones con abanicos y varas, mostrando el aprendizaje adquirido en sus entrenamientos diarios de 7 a 8 de la noche. “A los alumnos les ayuda bastante para mejorar su coordinación, su autoestima y mantenerse alejados de malas influencias, este entrenamiento incorpora un beneficio importante en su vida a largo plazo”, señaló Enrique Antonio Mata Olivo, maestro de artes marciales en el Centro Comunitario Las Huertas.

Actualmente, los Centros Comunitarios de Soledad atienden a cerca de 50 personas al día provenientes de colonias como El Morro, Las Huertas, Jardín de Chapultepec, La Lomita, Villas del Morro, Providencia y la Cabecera municipal, gracias a este esfuerzo permanente, las y los jóvenes encuentran un espacio de sano desarrollo que fortalece la cercanía del Gobierno Municipal con las familias.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad y el DIF Municipal reafirman su compromiso de escuchar, atender y brindar oportunidades de crecimiento a las y los jóvenes, impulsando actividades que los mantienen activos, seguros y lejos de conductas de riesgo, al tiempo que enaltecen el nombre del municipio en escenarios de talla nacional.