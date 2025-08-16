JOHAN DE 11 AÑOS DE EDAD SE CONVIRTIÓ EN COMISARIO HONORARIO DE LA GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD

* El pequeño, cuyo sueño era servir y proteger a su comunidad, se convirtió en mando y celebró su cumpleaños en la comandancia central de Pavón.

En una muestra de compromiso social y de resaltar el lado humano de la corporación, la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez recibió a Johan Yeudiel Delgado Velasco de 11 años, quien en su cumpleaños el Director General de la dependencia, comisario Víctor Aristarco Serna Piña, en coordinación con los mandos municipales cumplieron su sueño de ser policía de la Guardia Civil soledense, y en compañía de su familia se presentó como comisario honorario en las instalaciones de la comandancia central.

Enfundado en el uniforme de agente municipal, el comisario Johan Delgado realizó el pase de revista a aspirantes a cadetes en adiestramiento, a quienes les tomó el exhorto bajo el lema «Honor, Lealtad y Honradez»; también pasó por cada una de las áreas donde conoció a sus responsables y la labor que desempeñan, presentándose como jefe honorario, recibiendo los honores correspondientes.

Ante el recibimiento y el sueño materializado, la madre del comisario honorario, Gabriela Velasco, agradeció al Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, y al comisario Aristarco Serna, por la atención a su hijo, quien desde temprana edad dio muestra de su vocación, y ahora ve con orgullo a su hijo portando su uniforme con entusiasmo, viéndose en un futuro como integrante del cuerpo policial.

«No me lo creo, la verdad estoy muy agradecida por esta sorpresa, él desde que estaba en el jardín de niños decía que quería servir a la sociedad como Policía, siempre iba vestido de oficial cuando había festivales y cosas así, agradezco a todo el ayuntamiento y a la Guardia Civil de Soledad por este detalle tan valioso, verlo así me llena de gusto y orgullo», expuso la madre del comisario honorario.

Por su parte, el ahora comandante Johan, dijo sentirse orgulloso y feliz de portar el uniforme, expresó su agradecimiento al jefe de gobierno soledense, así como al mando de la corporación, y subrayó que no quitará el dedo del renglón y en un futuro regresará como un agente más de la Guardia Civil de Soledad, además envió un mensaje a todos los oficiales para que lleven a cabo su trabajo de mejor manera, tal y como él lo hará en un futuro.

«Muchas gracias a todos, yo quiero cuidar a mi país y a mi familia, me siento orgulloso de ponerme el uniforme, y a todos los policías que se acuerden que hay que servir a la gente, hay que cuidarlos», dijo el ahora comisario.

La Guardia Civil Municipal de Soledad recuerda a la sociedad en general, que parte de la atención integral que se brinda es para un sano desarrollo de sus familias, presentando siempre los valores que caracterizan a la corporación como lo dicta su exhorto, velando siempre por fortalecer el lazo sociedad y autoridad, ayudando a formar más y mejores ciudadanos.