INICIO DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIA PRADOS DE SOLEDAD, RÁPIDA Y DE GRAN BENEFICIO: VECINOS

– La obra dará solución a problemas con el drenaje colapsado, debido a omisiones en mantenimiento del INTERAPAS.

– El municipio avanza en la transformación de sus calles con trabajos integrales, se da la cara y se trabaja de la mano, reconocen.

Resultado de la cercanía y el trabajo permanente del Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, vecinos de la colonia Prados de Soledad agradecieron la respuesta del Ayuntamiento al atender una demanda urgente y tan sentida, con el comienzo de la rehabilitación de la calle Sierra de Álvarez, obra que contempla sustitución de líneas de drenaje y agua potable.

Magui Álvarez, habitante de la calle Sierra de Álvarez expuso que la obra era urgente, ya que el problema no solo era pavimentar la calle, sino también atender el drenaje colapsado que INTERAPAS había desatendido por años: “Tenemos un problema muy grave. La tubería se rompió completamente y está contaminando el agua potable, el agua llega con olor fétido.”

Aseguró que la colonia arrastraba problemas de años sin agua en la red, por lo que dependían de pipas. “Había que corretearlas por toda la colonia, y aun así nos exigen tener el recibo al corriente”. Sin embargo, reconoció la intervención municipal: “que el alcalde haya volteado hacia acá y arrancara esta obra, se agradece. Ha respondido más el municipio”.

Dando solución a problemáticas históricas de agua y dignificación de espacios, las familias del lugar contarán no solo con trabajos de reposición de la carpeta asfáltica con concreto hidráulico, también se contempla la sustitución de la línea de agua potable y del drenaje sanitario que les permitirá tener agua por red, además de nuevas banquetas y pavimentación hidráulica en la carpeta asfáltica para mejorar la movilidad de la zona, elevar la plusvalía de sus viviendas y generar más seguridad en esta vialidad.

Por su parte, la vecina María Patricia Medina reconoció la respuesta rápida del Ayuntamiento y la organización comunitaria que permitió visibilizar la problemática, “híjole pues la verdad, me siento bien contenta y sobre todo agradecida. No pensé que la respuesta fuera tan pronto ya que este problema ya tenía años. Para mí era incómodo, porque ¿quién va a querer pasar en un charco de agua negra?. Muchas gracias Juan Manuel Navarro, por haber escuchado nuestra petición, y más que nada gracias a nuestras compañeras de la colonia que hicieron la petición, porque no cualquiera tiene la voluntad”.

Este obra responde al compromiso y la visión del Alcalde de Soledad de Graciano Sanchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, de impulsar proyectos que fortalezcan la infraestructura urbana de Soledad para generar cambios reales, con una administración presente y comprometida con el sentir de la ciudadanía, resolviendo problemas que parecían imposibles y mejorarán la calidad de vida de miles de familias soledenses, consolidando así la transformación del municipio con resultados.