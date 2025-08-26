INICIA VENTA DE ARTÍCULOS PATRIOS EN SOLEDAD, CON ORDEN Y VIGILANCIA 

– A través de la Dirección de Comercio, se inició el registro de permisos temporales para vendedores ambulantes de artículos patrios, bajo lineamientos de orden y regulación.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Comercio, dio inicio al registro de permisos temporales para comerciantes ambulantes de productos alusivos a las Fiestas Patrias, con el propósito de asegurar un comercio ordenado y seguro para la ciudadanía; esta temporada es una de las de mayor demanda de comerciantes, por lo que se priorizará que cada trámite se otorgue de manera regulada.

Patricia Cuevas Ovalle, directora de Comercio Municipal, destacó: “Es fundamental que todos los comerciantes cuenten con el permiso correspondiente para garantizar un entorno seguro, regulado y cercano a las familias que disfrutan de nuestras plazas y celebraciones”. La funcionaria invitó a las y los interesados a obtener un permiso formal para venta de estos artículos, a acercarse a las oficinas y comenzar con el trámite.

Dijo que tradicionalmente, las y los comerciantes de artículos patrios se otorgan en la Plaza principal y en el exterior de tiendas departamentales, así como en establecimientos que buscan exponer mercancía en el exterior de locales, lo cual se supervisa que se haga en condiciones permitidas.

Añadió que la administración municipal de Soledad de Graciano Sánchez refuerza con esta acción su compromiso de atender y escuchar a la población, a través de la participación de los vendedores de manera organizada y asegurando que las fiestas patrias se vivan en espacios controlados, accesibles y seguros para todos.