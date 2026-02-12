«INICIA UN NUEVO ESPACIO PARA NUESTROS HIJOS»: FAMILIAS DE HACIENDA BONITA AL ARRANCAR PARQUE URBANO

– Vecinas y vecinos agradecen al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz por escuchar una petición de más de diez años y devolver seguridad, iluminación y espacios dignos para la convivencia familiar en la zona oriente de Soledad.

“Ahora nuestros hijos van a poder jugar seguros, caminar sin miedo y crecer felices”, coinciden vecinas y vecinos de Hacienda Bonita al hablar del Parque Urbano que comenzó a construirse por impulso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz en la colonia, y que transformará el entorno físico, la tranquilidad y la convivencia diaria de cientos de familias de la Zona Oriente de Soledad de Graciano Sánchez.

Para María Cecilia Mendoza, madre de familia, el cambio será profundo; explica que durante mucho tiempo el terreno permaneció oscuro, con pasto crecido, lodo en temporada de lluvias y condiciones que facilitaban asaltos o la presencia de personas que se escondían en el lugar.

“Nos beneficia porque los niños ya podrán jugar y convivir, y los adultos hacer ejercicio; ya no se esconderán delincuentes aquí, ahora podremos caminar con seguridad; yo tenía que llevar a mi niña a jugar más lejos porque aquí no había dónde, por eso muchas gracias al Alcalde por habernos tomado en cuenta después de tanto tiempo”, expresó con emoción al imaginar el área iluminada y llena de vida.

En el mismo sentido, Gerardo Loyola considera que el parque marcará un antes y un después en la colonia, señala que durante años solicitaron un espacio así, pensando en la niñez y en quienes salen a trabajar desde temprano o regresan por la noche. “Esto va a ayudar a que haya menos delincuencia y que la gente camine más segura con el alumbrado que tanta falta hacía, yo tengo sobrinos y me encantará traerlos a jugar, y me imagino que quedará muy bonito porque he visto otros deportivos que ha hecho el Alcalde en Soledad y quedaron muy bien, gracias por hacerlo posible”, comentó.

Para María del Carmen Torres, vecina desde hace más de una década, la obra representa justicia para una colonia que durante años se sintió olvidada. “Tenemos como 10 años pidiendo este apoyo, pensamos que aquí no nos iban a hacer nada, pero sí nos voltearon a ver, con el alumbrado va a mejorar mucho la seguridad, le damos muchas gracias a nuestro Presidente Juan Manuel Navarro por cumplir esta obra que esperábamos desde hace tanto”, afirmó.

El nuevo Parque Urbano Hacienda Bonita, contempla áreas deportivas, recreativas e iluminación integral, como parte de la estrategia de rescate de espacios públicos que prioriza la cercanía con la población y la prevención del delito; para las familias beneficiadas, más allá de la infraestructura, la obra significa esperanza, seguridad y un lugar donde niñas, niños, jóvenes y adultos mayores podrán convivir y fortalecer el tejido social de su comunidad.