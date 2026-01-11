INICIA EN SOLEDAD INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PARA CUMPLIMIENTO DE DICTÁMENES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

– A través de Protección Civil, el Ayuntamiento llama a cumplir con la normativa y mantener actualizadas las medidas de seguridad en beneficio de la población, buscando entornos seguros para trabajadores, estudiantes y clientes durante 2026.

En aras de fortalecer la seguridad y la prevención de riesgos en espacios comerciales, educativos y de servicios, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez inició el proceso de revisión de establecimientos para invitarlos a la regularización administrativa, de dictámenes de seguridad y refrendo 2026, a través del Sistema Municipal de Protección Civil, priorizando a aquellos que el año anterior no cumplieron con este trámite; estas acciones responden a las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, como parte de una política cercana y de protección de las familias y los sectores productivos del municipio.

El director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia informó que menos del 10 por ciento de los establecimientos quedaron pendientes de refrendo el año pasado, por lo que serán los primeros en ser visitados. “Vamos a iniciar con quienes no dieron cumplimiento, así como con quienes ya se están acercando en los primeros días del año, entre éstos, instituciones educativas privadas y empresas; revisamos programas internos, brigadistas, medidas de seguridad y la vigencia de extintores, cuya caducidad es anual”, explicó.

El funcionario detalló que durante enero y febrero se revisan los programas internos y se emiten recomendaciones a quienes presenten observaciones, con la finalidad de que se regularicen conforme a la norma; a partir de marzo, se comenzará con las invitaciones formales para cumplir con las medidas de seguridad y mantener los programas actualizados, garantizando espacios más seguros para estudiantes, trabajadores, clientes y usuarios.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar y atender a la ciudadanía, trabajando de la mano con comerciantes, empresarios y escuelas para consolidar una cultura de prevención que proteja la integridad de las familias, especialmente de niñas, niños y jóvenes, manteniendo un municipio ordenado, seguro y cercano a su gente.