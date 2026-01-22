INICIA EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO A HOTELES, VIÑEDOS, AGENCIAS Y RESTAURANTES DE SOLEDAD

– La afiliación al Registro Nacional de Turismo permitirá a hoteles, restaurantes y prestadores de servicios integrarse a un padrón oficial, generando mayor certeza para quienes visitan Soledad y fortaleciendo la cercanía con la ciudadanía.

Con una visión de orden, cercanía y desarrollo económico, Soledad de Graciano Sánchez avanza en la profesionalización del sector turístico al acercar el Registro Nacional de Turismo (RNT) a hoteles, restaurantes, viñedos, agencias de viaje y prestadores de servicios del municipio, brindándoles una certificación oficial gratuita que fortalece la confianza de quienes visitan el municipio y respalda el trabajo de las familias que viven del turismo, siguiendo la línea de trabajo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha instruido generar condiciones que impulsen la formalidad y competitividad local.

El Registro Nacional de Turismo es un padrón oficial de alcance nacional que permite identificar, promocionar y dar certeza a los servicios turísticos, integrando a negocios dedicados al hospedaje, alimentos y bebidas, agencias y guías de viaje, tour operadores, transporte turístico, arrendadoras de autos, balnearios, parques temáticos, spas y servicios de turismo de naturaleza y aventura, entre otros, fortaleciendo un turismo responsable y cercano a la gente.

Al respecto, el director de Turismo Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera informó que la dependencia brindará asesoría directa y acompañamiento personalizado para facilitar el proceso de afiliación, manteniendo al Gobierno Municipal cerca de los emprendedores y evitando que el registro represente una carga administrativa, con el objetivo de que más negocios locales accedan a este respaldo institucional.

La jornada de afiliación inició este 21 de enero de 2026; el registro es gratuito, tiene vigencia de dos años y es renovable; para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 44 41 24 38 15. Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad reafirma que escucha, atiende y acompaña a quienes impulsan el desarrollo turístico y económico del municipio, fortaleciendo un crecimiento con confianza y cercanía.