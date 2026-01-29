INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA: DETONANTES ECONÓMICOS EN SOLEDAD

– En sesión del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico, el Alcalde Juan Manuel Navarro destacó más de 50 obras urbanas, hidráulicas, de movilidad y educativas, y una coordinación permanente con los sectores productivos.

– Se firmó un convenio con el SIFIDE, para facilitar créditos financieros a emprendedores, mujeres y sus proyectos de micro, pequeña y mediana empresa.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico Municipal, donde se formalizó una estrategia integral que marca el rumbo del crecimiento económico del municipio, al pasar del diálogo a acciones concretas en materia de inversión, financiamiento y generación de empleo, al consolidar una estrategia que vincula inversión, seguridad, infraestructura y atención cercana a jóvenes, mujeres y sectores productivos.

Como resultado relevante de la sesión, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración interinstitucional con el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE), representado por su coordinador ejecutivo, Jovanny de Jesús Ramón Cruz, con el objetivo de facilitar financiamiento, capacitación y acompañamiento a micro, pequeñas y medianas empresas, con énfasis en mujeres empresarias y jóvenes emprendedores, consolidando un modelo de gobierno abierto que trabaja de la mano con organismos empresariales, sector educativo y autoridades estatales para transformar proyectos productivos en empleo y bienestar para las familias de Soledad de Graciano Sánchez.

Durante la sesión -en la que participaron representantes de alrededor de 30 instituciones entre cámaras empresariales, sindicatos, universidades, dependencias estatales y empresas con fuerte presencia en Soledad-, el Alcalde presentó un informe–relatoría sobre los principales atractivos de inversión del municipio; subrayando que el desarrollo económico se construye sobre tres ejes prioritarios: seguridad, infraestructura y bienestar social, con presencia constante en colonias, ejidos y zonas de mayor rezago para integrar a toda la población a las oportunidades de crecimiento.

En este contexto, el director de Desarrollo Económico Municipal, Héctor Javier Andrade Ovalle informó que actualmente se ejecutan o han sido concluidas más de 50 obras de infraestructura urbana, entre pavimentaciones, rehabilitación de vialidades, parques urbanos, centros médicos, escuelas y espacios comunitarios, que fortalecen la movilidad segura, reducen tiempos de traslado y generan mejores condiciones para el comercio y los servicios.

Además, destacó el reforzamiento de la seguridad mediante mayor parque vehicular y coordinación con la Guardia Civil Municipal y Estatal, así como el impulso a un nuevo enfoque turístico que aprovecha la vocación gastronómica, comercial y de rutas familiares del municipio. Se subrayó el impulso a la consolidación de un plan de trabajo turístico y atracción de visitantes con acciones municipales, generando coordinación operativo, generación de programas e incentivos con comercios.

Finalmente, se destacó que el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico Municipal se consolida como un espacio permanente de coordinación y retroalimentación entre el Ayuntamiento y todos los sectores productivos, donde las propuestas, necesidades y peticiones de empresarios, instituciones educativas, sindicatos y organizaciones civiles son escuchadas y atendidas, permitiendo ajustar políticas públicas y acciones concretas que fortalezcan un desarrollo económico incluyente, cercano a la gente y alineado a la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de gobernar de la mano con la ciudadanía.