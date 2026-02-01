INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA ATRAE INVERSIÓN A SOLEDAD: STAR SAN LUIS

– “Soledad está en sus mejores momentos” al ser un polo de desarrollo económico para el sector de servicios y restaurantes.

El crecimiento en infraestructura urbana, seguridad y movilidad que vive actualmente Soledad de Graciano Sánchez, así como las facilidades en permisos y trámites que se gestionan con el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, han sido factores clave para despertar el interés de inversionistas hacia el municipio, dijo Juan Manuel Ruiz Carrillo, administrador de la empresa Star San Luis Potosí, propietaria de las sucursales de comida Carl´s Jr.

El empresario potosino precisó que actualmente la franquicia Carl´s Jr cuenta con 16 sucursales distribuidas en todo el Estado, de las cuales tres se inauguraron en Soledad recientemente, ya que la demarcación se ha consolidado como un punto de estratégico para la inversión gracias a los avances en movilidad, seguridad y desarrollo social y urbano que se notan en el municipio: “Vemos que el desarrollo económico de Soledad está en sus mejores momentos y de allí la confianza del grupo de empresarios potosinos de invertir”, enfatizó.

Ruiz Carrillo también destacó el trabajo realizado en obras públicas para conectar la ciudad y la respuesta oportuna y cercana que existe entre el sector empresarial y las fuerzas de seguridad municipal: “La infraestructura, las vialidades son algunos de los detonantes, la pavimentación de las calles y vialidades de acceso donde están ubicadas nuestras sucursales es uno de los puntos importantes que nos ayuda a elegir la ubicación de las sucursales. Aunado a esto, también el apoyo de las fuerzas de seguridad de la Guardia Civil Municipal que dirige el comisario Aristarco, quien nos apoya con rondines frecuentes y nos da confianza en el tema de seguridad”.

Otro factor que ha favorecido la instalación de nuevos negocios, ha sido la reducción de barreras burocráticas para realizar trámites y otorgar permisos: “la administración de Juan Manuel Navarro Muñiz, nos ha ayudado mucho a agilizar los trámites, son muy rápidos, muy ágiles y obviamente las facilidades que nos dan para esto”, explicó.

Finalmente, el representante de la cadena de restaurantes expuso que la empresa continúa su expansión dentro del municipio: “Seguimos buscando puntos dentro del municipio, es la visión de expansión que tiene el grupo. No queremos dejar pasar el momento, queremos estar presentes y ser parte del desarrollo de Soledad. Detonamos más de 30 empleos directos en cada sucursal. Esto es en beneficio de las familias soledenses, ya que al 100% buscamos personal que sea de la zona, y todos nuestros colaboradores tienen prestaciones y un plan de crecimiento”, concluyó.