INCREMENTO ECONÓMICO HISTÓRICO ADULTOS MAYORES, ANUNCIA ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO

– Durante la entrega del programa social en la colonia Providencia, el Alcalde anunció que el apoyo aumentará mil pesos el próximo año, con la meta de alcanzar los 6 mil pesos bimestrales al cierre del trienio.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó una nueva entrega del programa de Apoyos a Adultos Mayores en la colonia Providencia, reafirmando con ello, la cercanía del Gobierno Municipal con las familias, al tiempo de anunciar que el próximo año el monto aumentará mil pesos más; recordó que al inicio de su administración este apoyo se elevó a 3 mil pesos bimestrales, un avance que, subrayó, continuará fortaleciendo la atención a este sector tan querido del municipio.

Durante su mensaje, el Alcalde destacó que la entrega puntual cada dos meses responde a la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y reiteró su compromiso de seguir impulsando programas y obras que beneficien a la población. “Nosotros vamos a seguir trabajando por los adultos mayores, si hoy es 8 de diciembre, el próximo 8 de febrero aquí estaremos de forma puntual, y el próximo año incrementaremos otros mil pesos al programa, porque la meta es llegar a 6 mil bimestrales al final del trienio”, expresó.

La Presidenta del Sistema DIF Municipal, María del Pilar Cardona Reyna, resaltó que este programa demuestra el trabajo continuo del Ayuntamiento para mejorar la calidad de vida de las y los soledenses, fortaleciendo su entorno con obras visibles y útiles. “Este apoyo es uno de los muchos que el Gobierno Municipal tiene para ustedes, lo han visto: pavimentaciones, alumbrado, parques, es un cambio total el que estamos viendo en Soledad, un trabajo que se nota y que se está realizando”, afirmó.

Durante el evento, las y los asistentes reconocieron la sensibilidad del Gobierno Municipal para impulsar acciones que representan tranquilidad y estabilidad en los hogares, como la señora Juana María, beneficiaria de este programa, quién destacó la sensibilidad de la autoridad municipal hacia quienes más lo necesitan. “Agradecemos mucho al Presidente Municipal por este gran apoyo, que nos sirve para nuestras necesidades y especialmente para los medicamentos que requerimos día con día, nunca habíamos visto un apoyo así; muchas gracias por su calidad humana y por acordarse de nosotros”, comentó.

El Alcalde reiteró que el compromiso de su administración es mantener una relación cercana con las familias soledenses y avanzar con obras, programas y servicios que fortalezcan el bienestar, mientras la entrega puntual, cada dos meses, se mantendrá como una prioridad para sostener un acompañamiento firme y constante a quienes han dedicado su vida al desarrollo del municipio.