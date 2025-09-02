INCLUSIÓN INFANTIL DESTACA EN CAMPAMENTOS DE VERANO DEL DIF MUNICIPAL DE SOLEDAD

– Campamento para niñas y niños con discapacidad se replicará el próximo año para estar cerca de las familias y garantizar espacios de recreación y aprendizaje para todos los sectores

Más de 60 niñas y niños usuarios de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), y de los Centros de Desarrollo Comunitario del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), disfrutaron de los campamentos de verano, destacando este año el primero con enfoque inclusivo; en este Campamento que se replicará el próximo año, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de estar cerca de las familias y garantizar espacios de recreación y aprendizaje para todos los sectores.

María del Pilar Cardona Reyna, Presidenta del Sistema Municipal DIF, destacó el cierre del campamento Inclusivo de la Unidad Básica de Rehabilitación 2 en las instalaciones de un centro de diversión. «Nuestras niñas y niños tuvieron momentos de alegría y diversión junto con sus papás, convivieron en armonía y respeto, compartiendo comida y snacks, demostrando que todos merecemos inclusión en actividades recreativas y socializar con los demás”.

Las y los padres de familia se mostraron agradecidos y entusiasmados, ya que nunca antes se había realizado un campamento especial que atendiera las necesidades particulares de los niños con capacidades diferentes. “Estuvimos muy contentos con cómo se llevó a cabo y el resultado del campamento; seguramente el próximo año se realizará nuevamente, para que más niñas y niños puedan disfrutarlo”, añadió la Presidenta.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, encabezado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, reafirma su cercanía con la población y su compromiso de fomentar la inclusión, la convivencia y el bienestar de la niñez soledense, consolidando experiencias recreativas y educativas que benefician a todos los sectores de la comunidad.