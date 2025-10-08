19 C
INCIAN LABORES DE REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA EN PANTEONES DE SOLEDAD PARA FESTIVIDADES DE DÍA DE MUERTOS

By Redacción
miércoles, octubre 8, 2025

– Por instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, se revitalizan y preparan espacios dignos y seguros para honrar a quienes ya no están

Siguiendo las directrices del Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, la Dirección de Servicios Municipales a través de sus diversas áreas, iniciaron tareas de limpieza y rehabilitación en fachadas e interiores de los Panteones Municipales Uno y Dos, como parte de las acciones previas a la celebración del Día de Muertos.

Este esfuerzo por revitalizar estos espacios, garantizará que la población acuda a visitar a sus seres queridos en espacios dignos, por ello las cuadrillas de cada panteón intensificaron las labores de limpieza profunda, realizando el deshierbe de maleza, el retiro de escombro o tierra en pasillos y alrededores, así como la rehabilitación con pintura de bardas, fachada y señalética. También se dará mantenimiento a las piletas de agua y capillas de estos camposantos.

Otra de las acciones, será la ampliación de los horarios de visita durante los días 1 y 2 de noviembre, fechas en las que se estima la llegada de miles de visitantes. Para ello, se garantizará que existan los recursos necesarios en materia de limpieza, agua y atención al público, de modo que su visita se realice en un entorno ordenado y seguro.

Además, durante esos días se invitará a las familias evitar el ingreso de bebidas embriagantes y bocinas de audio de gran tamaño, esto con el objetivo de preservar el respeto a todos los visitantes, sin embargo la entra de conjuntos de música tradicional, tinas de plástico y suministros de limpieza para facilitar el arreglo de las tumbas será permitida.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Soldad encabezado por Juan Manuel Navarro refrenda su compromiso con las tradiciones mexicanas próximas a celebrarse y con el bienestar de las familias soledenses, preparando espacios dignos y seguros para honrar a quienes ya no están, fortaleciendo al mismo tiempo la cercanía y atención directa que caracterizan a esta administración.

