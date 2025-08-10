IMPULSA AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD EDUCACIÓN BÁSICA GRATUITA PARA JÓVENES Y ADULTOS

– A través del IEEA, el Ayuntamiento promueve examen de Reconocimiento de Saberes para concluir primaria o secundaria en un solo día.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Educación y Acción Cívica Municipal, impulsa el acceso a la educación básica para jóvenes y personas adultas, mediante la promoción del examen de reconocimiento de saberes, con el que mayores de 18 años pueden concluir su primaria o secundaria en un solo examen totalmente gratuito, trabajando en coordinación con el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA).

Velia Guadalupe Castro Granja, titular de la dependencia, informó que además de esta modalidad, se ofrecen opciones como el sistema de módulos y la plataforma AprendeINEA, para que quienes trabajan o no pueden asistir a asesorías presenciales estudien en línea desde cualquier dispositivo. “La educación es un derecho de todos y en Soledad seguimos acercando oportunidades para que nadie se quede atrás en su formación académica”, afirmó.

La Coordinación de Zona 2408 del IEEA en Soledad cuenta con diversas plazas comunitarias para brindar asesorías y seguimiento; durante jornadas nacionales, como la realizada recientemente en la Plaza principal, personal municipal colabora en la difusión y apoyo a los participantes, reforzando así la cercanía del Gobierno Municipal con las y los soledenses.

Con estas acciones, el Gobierno de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de escuchar, atender y generar alternativas para que la población de todas las edades acceda a la educación y mejore sus oportunidades de desarrollo personal y laboral.