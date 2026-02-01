IMAGEN URBANA DE SOLEDAD ABARCA MÁS AVENIDAS CON LIMPIEZA INTEGRAL

– Los trabajos de barrido, deshierbe, recolección de basura y desechos, son permanentes.

Con el firme objetivo de mejorar la imagen urbana del municipio y brindar cada vez más espacios dignos, limpios y seguros para los habitantes de Soledad de Graciano Sánchez, la Dirección de Servicios Municipales a través de su área de Imagen Urbana fortalece de manera permanente los trabajos de limpieza en distintas colonias, áreas recreativas y escuelas de la demarcación.

Durante la última semana, las cuadrillas de limpieza llevaron a cabo trabajos de barrido, deshierbe, recolección de basura y desechos en la avenida Providencia de la colonia Hogares Populares Pavón; María Teresa de la colonia La Lomita; avenida San José en su tramo Santa Socorro hasta Ponciano Arriaga; Privada de Negrete ubicada en la Cabecera Municipal; limpieza en el Area Verde de la colonia Agaves 1; Avenida Rivas Guillen Sur en su tramo Mariano Azuela Verde hasta Calle 16 de Septiembre; y la Avenida Tecnológico en su tramo de bulevar Valle de los Fantasmas hasta calle Graciano Sánchez.

Además se realizaron labores de pintura y rehabilitación para avanzar hacia una ciudad más limpia y habitable en las laterales de la Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano ubicada en la colonia Las Palmas y trabajos en el interior de las instalaciones de la Oficina Catastro y Desarrollo Urbano ubicadas en la Calle Blas Escontría de la Cabecera Municipal.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Municipal por mantener espacios públicos limpios y seguros, que favorezcan la movilidad y la seguridad de la población, además de reforzar la cercanía con la ciudadanía mediante servicios públicos eficientes, en cumplimiento de la instrucción del alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de conservar una ciudad digna para los turistas y habitantes de Soledad.