HACIENDAS RENOVADAS IMPULSARÁN EL TURISMO Y LA IDENTIDAD CULTURAL DE SOLEDAD

* El rescate y próxima apertura de antiguas haciendas fortalecerá la oferta turística, generará desarrollo económico y preservará el patrimonio histórico del municipio

El rescate y próxima apertura de las históricas haciendas de Soledad de Graciano Sánchez representan un impulso significativo para la economía local, la promoción turística y el fortalecimiento del sentido de identidad entre las y los soledenses, además permitirán que más visitantes conozcan la riqueza arquitectónica y cultural del municipio, resultado de la visión de desarrollo integral que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para promover un municipio con historia viva y atractiva para las familias y turistas.

El Cronista Municipal, Amado Juan Sánchez Cabrera, explicó que con el crecimiento de la mancha urbana se incrementó el interés y la relevancia de las haciendas dentro de la oferta turística local, al reconocerlas como espacios emblemáticos que narran los orígenes y la evolución de Soledad. “Desde hace más de 20 años las haciendas fueron adquiridas por particulares que las han renovado, y pronto abrirán sus puertas al público, lo que permitirá apreciar su valor histórico y arquitectónico”, expresó.

Entre los inmuebles más destacados se encuentra la Hacienda de Santa Ana, la más antigua del municipio, ubicada en el entronque hacia el aeropuerto, cuya construcción data de antes de la fundación de Soledad; a esta se suman otras joyas históricas como Pozo de Luna, del siglo XVIII; Pavón y La Tinaja, del siglo XIX; y Laguna Seca, una hacienda mezcalera de principios del XVIII que actualmente está siendo rescatada para su preservación.

Sánchez Cabrera subrayó que la recuperación de estos espacios aumenta la plusvalía de las zonas donde se ubican, además también despierta el interés de las nuevas generaciones por las leyendas y tradiciones locales. Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio histórico, la cercanía con la ciudadanía y el impulso de proyectos que promuevan orgullo, cultura y bienestar para todas las familias.