HABITANTES DE LA COLONIA SAN FELIPE EN SOLEDAD CELEBRAN Y AGRADECEN INICIO DE NUEVA OBRA DE PAVIMENTACIÓN POR EL GOBIERNO MUNICIPAL

* Vecinas y vecinos destacaron el trabajo constante del Alcalde Juan Manuel Navarro ya que la nueva pavimentación resolverá problemas de baches, encharcamientos y accesibilidad, beneficiando a peatones, ciclistas y automovilistas.

Al dar inicio los trabajos de pavimentación de la calle San Martín en la colonia San Felipe en Soledad de Graciano Sánchez, vecinas y vecinos de la zona, con gran emoción y esperanza agradecieron al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz ya que de acuerdo a sus palabras, esta obra transformará su vida cotidiana al brindar mayor seguridad, movilidad y comodidad, y coincidieron en que la cercanía del Gobierno Municipal con las familias se ve en cada acción, al atender necesidades que durante años habían sido prioridad para quienes viven en esta colonia.

Concepción Gutiérrez, residente favorecida, compartió su experiencia: “Pues ahora nos beneficiará porque ya nos encharcará el agua, ya se taparán los hoyos y para nosotros que ya estamos grandes nos ayudará a no tropezar, cuando salgo, ya no me puedo ir por la banqueta porque está muy dañada, tengo que buscar un lugar más plano, con esta pavimentación nos va a beneficiar a todos, y que todas las calles de la colonia San Felipe estén pavimentadas, qué bueno que se preocupen por nosotros, muchas gracias al Alcalde”.

Para María Dolores Vázquez, otra de las vecinas beneficiarias, la obra también traerá beneficios para la movilidad de vehículos y bicicletas: “Será un gran beneficio para los carros y las bicicletas que pasan y se caen con los baches, recientemente nos instalaron el alumbrado público y hemos visto mucha más seguridad, ahora con el nuevo pavimento, la calle estará mucho mejor”.

Hermelinda Aguilera coincidió en la importancia de la intervención: “Teníamos mucho tiempo batallando con esta calle, que estaba llena de baches, yo me he caído varias veces y ahora será un gran beneficio para todos, por eso le pedimos al Alcalde que nos siga apoyando y nosotros también lo apoyaremos con mucho gusto”.

El agradecimiento general de las y los vecinos demestra el impacto humano de esta obra, que forma parte del plan de transformación integral de la colonia San Felipe, misma que inició hace unas semanas con la pavimentación de la calle Santa Catarina; la nueva intervención en la calle San Martín contempla trabajos de demolición de pavimento y banquetas, reposición de líneas de agua potable y drenaje, construcción de guarniciones y señalética, garantizando mejor movilidad, seguridad y calidad de vida para los más de 4 mil 800 habitantes beneficiados.