SOLEDAD

GUARDIA CIVIL SOLEDENSE REPORTA SALDO BLANCO DEL 24 AL 26 DE DICIEMBRE

diciembre 26, 2025

* Durante los festejos de Nochebuena y Navidad no se registraron bailes o eventos en la vía pública.

La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez informa las novedades correspondientes al periodo del 24 al 26 de diciembre, derivadas de las acciones preventivas y operativas desplegadas de manera permanente, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía, logrando saldo blanco durante los festejos navideños.

Como resultado de los patrullajes permanentes y labores de proximidad social, se realizaron 170 recorridos en distintas colonias, además de 62 acciones de seguridad y vigilancia en áreas recreativas, 130 labores de proximidad en comercios y 71 escuelas vigiladas.

Oficiales de la corporación brindaron 50 auxilios para médicos y situaciones de riesgo, los cuales se atendieron de forma oportuna; se consultó en Plataforma México a 44 personas y 66 vehículos; como parte de las acciones disuasivas y preventivas, fueron detenidas 68 personas, de las cuales 23 fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), así como 31 por faltas administrativas.

Derivado de estas acciones, se aseguraron 31 dosis de metanfetaminas y 4 bolsas de marihuana. Cabe señalar que no se registraron reportes de bailes callejeros ni fue necesaria la cancelación de eventos en la vía pública.

Las labores preventivas se llevaron a cabo en coordinación interinstitucional, mediante el operativo “BOMI” (Base de Operaciones Mixtas), con la participación de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil Estatal, además del apoyo del Grupo “Panteras”, lo que permitió mantener el orden, la paz social y la tranquilidad de las familias soledenses durante las celebraciones navideñas.

