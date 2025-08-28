GUARDIA CIVIL MUNICIPAL DE SOLEDAD CONTRIBUYE AL ORDEN Y LA SEGURIDAD DE MILES DE ASISTENTES A LA FENAPO 2025

– Con un estado de fuerza de 60 oficiales y cadetes, se han localizado personas extraviadas y brindado atención a urgencias médicas, así como detenciones por faltas administrativas y otros delitos, lo que deja una reducción de incidentes por más del 30 por ciento en comparación al 2024.

Derivado del apoyo y trabajo conjunto que se integra por instrucciones del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, y el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, la Guardia Civil Municipal informa los resultados que se han generado del primero al 25 de agosto. Las acciones incluyeron dispositivos de seguridad en accesos al Teatro del Pueblo, apoyo constante a seguridad privada y servicio médico, así como participación activa en labores de prevención, auxilio y control de asistentes, localización de personas extraviadas, además de detenciones por faltas administrativas.

De acuerdo con cifras reportadas, se logró la localización de 14 personas extraviadas, entre ellas ocho menores de entre 3 y 13 años de edad, quienes fueron reunidos con sus familiares; también se brindó acompañamiento a una persona adulta mayor desorientada, quien fue entregada de manera segura a sus familiares.

En el rubro de atención a emergencias médicas atendidas, fueron casi 100 asistencias por parte de paramédicos de la corporación municipal, las cuales incluyen crisis emocionales, hipoglucemia y lesiones menores, aplicación de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a una persona que entró en paro cardiorrespiratorio, la atención a una paciente con descompensación, un menor con fractura en la muñeca y una mujer con luxación de tobillo.

En cuanto a las actuaciones en materia preventiva y de seguridad, agentes municipales apoyaron a personas de seguridad privada para desalojo de personas, evitando alteraciones al orden público. Destacó que el pasado 17 de agosto se detuvo a un individuo por portación de arma blanca, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Finalmente, en datos generales, se desplegó un total de 60 oficiales entre ellos cadetes en adiestramiento; se inspeccionaron 42 mil 356 personas en filtros de acceso e ingreso a distintas zonas del recinto ferial; 34 arrestos por faltas administrativas; 9 fueron puestos a disposición de la autoridad competente; 11 incidentes de riña controlados; reportes atendidos 287; 19 apoyos a Protección Civil Estatal. Dichas acciones han generado un 38 por ciento en la reducción de incidencias en comparación al 2024.

Derivado de todo el trabajo desplegado, la Guardia Civil Estatal reconoció la labor de cadetes en adiestramiento por parte de la Guardia Civil de Soledad, por su excelente desempeño en uno de los eventos multitudinarios más importantes de la feria, como lo fue el concierto de Don Omar.

Con esto se reafirma el compromiso de la corporación para fortalecer las acciones preventivas y de reacción con autoridades federales y estatales, dando garantía de paz a la ciudadanía tanto en eventos, espacios de esparcimiento y en cada uno de los sectores del municipio y la zona metropolitana.