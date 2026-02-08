20.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD SE INTEGRA A OPERATIVO «CONVOY» QUE REFUERZA LA PREVENCIÓN EN LA ZONA METROPOLITANA

By Redacción
107
spot_img
domingo, febrero 8, 2026

* Se realizarán recorridos coordinados entre corporaciones estatales y municipales para fortalecer la prevención del delito.

Apegándose a las instrucciones del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, y del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez se integró la noche de este sábado al inicio del operativo “CONVOY”, estrategia de coordinación interinstitucional que tiene como objetivo reforzar la vigilancia y presencia policial en la zona metropolitana.

Este dispositivo se integra mediante células operativas conformadas por oficiales de la Guardia Civil Estatal, la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez y la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes realizan recorridos preventivos y de seguridad en los municipios que conforman la zona metropolitana, con el fin de inhibir conductas delictivas y fortalecer la paz social.

Mediante acciones coordinadas, se busca mantener vigilancia permanente en zonas estratégicas, avenidas principales, colonias y sectores de mayor afluencia, para brindar atención inmediata a reportes ciudadanos y prevenir posibles situaciones de riesgo, garantizando la tranquilidad de las familias potosinas.

La Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta con autoridades estatatales y municipales, sumando esfuerzos para dar certeza de paz y seguridad a la ciudadanía en toda la demarcación.

Artículo anterior
Alcalde Enrique Galindo lleva soluciones inmediatas a Villa Fontana en agua, alumbrado y espacios públicos
Artículo siguiente
CON UN 75% DE AVANCE, COLECTOR PLUVIAL EN PRIVADAS DE LA HACIENDA SE PROYECTA COMO OBRA DE ALTO BENEFICIO SOCIAL
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.