GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD SE INTEGRA A OPERATIVO «CONVOY» QUE REFUERZA LA PREVENCIÓN EN LA ZONA METROPOLITANA

* Se realizarán recorridos coordinados entre corporaciones estatales y municipales para fortalecer la prevención del delito.

Apegándose a las instrucciones del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, y del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez se integró la noche de este sábado al inicio del operativo “CONVOY”, estrategia de coordinación interinstitucional que tiene como objetivo reforzar la vigilancia y presencia policial en la zona metropolitana.

Este dispositivo se integra mediante células operativas conformadas por oficiales de la Guardia Civil Estatal, la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez y la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes realizan recorridos preventivos y de seguridad en los municipios que conforman la zona metropolitana, con el fin de inhibir conductas delictivas y fortalecer la paz social.

Mediante acciones coordinadas, se busca mantener vigilancia permanente en zonas estratégicas, avenidas principales, colonias y sectores de mayor afluencia, para brindar atención inmediata a reportes ciudadanos y prevenir posibles situaciones de riesgo, garantizando la tranquilidad de las familias potosinas.

La Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta con autoridades estatatales y municipales, sumando esfuerzos para dar certeza de paz y seguridad a la ciudadanía en toda la demarcación.