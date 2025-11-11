GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD SE CAPACITA EN ATENCIÓN INTEGRAL EN SITUACIÓN DE ADICCIONES

– El taller fue impartido por la consultoría Pixel 83 en coordinación con UAVI, con el fin de sensibilizar y fortalecer la actuación policial, con base a derechos humanos, durante detención de personas adictas.

En un acto que suma esfuerzos para la mejora de la actuación policial de las y los agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, este día, se entregaron constancias a oficiales que participaron en un curso especializado sobre el entorno que rodea a personas en condición vulnerable por consumo de sustancias, con base a la atención y trato que deben recibir cuando son infractoras y son detenidas.

El taller fue impartido por la consultoría Pixel 83, en coordinación con la Unidad de Atención a la Violencia Familiar (UAVI) y la clínica contra adicciones “Luchando Sobrios”, garantizando un enfoque integral que combina la prevención, atención y manejo de situaciones relacionadas con el consumo de drogas.

El titular de la corporación municipal, comisario Víctor Aristarco Serna Piña, agradeció el interés mostrado por parte de las y los oficiales, ya que este tipo de preparación abona a su labor diaria: «Sé que muchos vinieron cuando terminaron su jornada, incluso en su día de descanso; eso se los reconozco. Es muy importante tener estos conocimientos que nos respaldan; somos una autoridad preventiva y es relevante saber qué hacer, cómo tratar y a dónde canalizar a personas que se encuentran bajo influjos de alguna sustancia», dijo el mando municipal.

El evento contó con la presencia del director de Pixel 83, Sergio Segovia Rodríguez, quien detalló los temas que se impartieron a 32 oficiales soledenses, en una jornada de cuatro horas, en los que se contemplaron aspectos neuronales, de comportamiento y la debida atención a personas en situación de consumo.

«Es importante para los oficiales saber las conductas que adquieren las personas en esta situación; son agresivos en algunas ocasiones, y la cuestión no es solo detenerlos, sino saber cómo tratarlos y canalizarlos. Por ello tenemos la coordinación con una clínica de rehabilitación que nos apoya en ese sentido», explicó el coordinador de Pixel 83.

Con esta capacitación, la Guardia Civil Municipal reafirma su compromiso con la profesionalización de su personal y con la atención responsable y humana hacia la ciudadanía, con base en los derechos humanos y una defensa integral, tal y como lo ha pedido el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

En el evento también estuvieron presentes el Director de Fuerzas Municipales, comandante Ulises López Rendón, y el Director de Seguridad Vial y Movilidad, comandante Édgar Horacio Obregón Coronado.