17.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
SeguridadSOLEDAD

GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD RESGUARDA A HOMBRE QUE INTENTÓ ATENTAR CONTRA SU VIDA EN AV. ACCESO NORTE

By Redacción
102
spot_img
lunes, agosto 25, 2025

* El hecho ocurrió derivado de un reporte ciudadano.

Oficiales de la Dirección de Fuerzas Municipales y de servicios paramédicos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez lograron oportunamente evitar que una persona lograra atentar contra su integridad física, hecho que ocurrió en Carretera Matehuala y Avenida Acceso Norte, durante la noche del pasado domingo.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada, en la cual se solicitó la presencia de la autoridad en las vialidades señaladas, precisamente arriba de un puente vehicular donde se observó a una persona que intentaba arrojarse desde lo alto.

Agentes municipales y policías paramédicos se presentaron en el lugar, donde tuvieron contacto con el individuo, al que se acercaron y luego de implementar el debido protocolo de actuación, lo resguardaron, poniéndolo a salvo.

Posteriormente, lo trasladaron a la base central de operaciones, donde fue atendido por el médico legista. Asimismo, se informó a su familia, y a todos se les brindó acompañamiento psicológico, además de hacerles saber sobre los servicios especializados de atención que ofrece el Ayuntamiento de Soledad y el Gobierno del Estado.

Artículo anterior
Gobierno de la Capital apapacha con la garnacha a las y los potosinos en el Día de San Luis Rey
Artículo siguiente
PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD EN ALERTA PERMANENTE Y CON RESULTADOS POR FUERTES LLUVIAS
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.