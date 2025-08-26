GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD RESGUARDA A HOMBRE QUE INTENTÓ ATENTAR CONTRA SU VIDA EN AV. ACCESO NORTE

* El hecho ocurrió derivado de un reporte ciudadano.

Oficiales de la Dirección de Fuerzas Municipales y de servicios paramédicos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez lograron oportunamente evitar que una persona lograra atentar contra su integridad física, hecho que ocurrió en Carretera Matehuala y Avenida Acceso Norte, durante la noche del pasado domingo.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada, en la cual se solicitó la presencia de la autoridad en las vialidades señaladas, precisamente arriba de un puente vehicular donde se observó a una persona que intentaba arrojarse desde lo alto.

Agentes municipales y policías paramédicos se presentaron en el lugar, donde tuvieron contacto con el individuo, al que se acercaron y luego de implementar el debido protocolo de actuación, lo resguardaron, poniéndolo a salvo.

Posteriormente, lo trasladaron a la base central de operaciones, donde fue atendido por el médico legista. Asimismo, se informó a su familia, y a todos se les brindó acompañamiento psicológico, además de hacerles saber sobre los servicios especializados de atención que ofrece el Ayuntamiento de Soledad y el Gobierno del Estado.