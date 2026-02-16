GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD PRESENTA RESULTADOS ANTE MESA ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

* Se informó la detención de 72 personas del 13 al 15 de febrero, además de 12 arrestos durante el operativo interinstitucional “Convoy”.

Siguiendo la línea de trabajo instruida por el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, este lunes la Guardia Civil Municipal presentó en la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz el informe de resultados correspondiente al periodo del 13 al 15 de febrero, destacando 72 detenciones, así como 12 arrestos durante el despliegue del dispositivo interinstitucional «Convoy».

La sesión fue dirigida en representación del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal (SSPCE), Jesús Juárez Hernández, a quien el Director General de la corporación municipal, comisario Víctor Aristarco Serna Piña, dio a conocer los siguientes resultados:

* 37 detenidos puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP)

* 35 arrestos por faltas administrativas

* 93 auxilios atendidos

* 3 detenidos en operativo «Convoy» puestos a disposición de la FGESLP

* 9 arrestos en operativo «Convoy» por faltas administrativas

* 37 recorridos por colonias con el dispositivo «Convoy»

* Se aseguraron 26 dosis de metanfetaminas, 20 bolsas con marihuana, 2 armas prohibidas, un vehículo con reporte de robo y una motocicleta con reporte de robo

Al finalizar la reunión, las autoridades de los tres órdenes de gobierno acordaron mantener y fortalecer el trabajo conjunto, impulsando los operativos coordinados en la zona metropolitana, así como las acciones estratégicas que cada corporación desarrolla en su jurisdicción.