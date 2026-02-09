GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD PARTICIPA EN CONVERSATORIO SOBRE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

* Se fortalecieron criterios y protocolos de actuación interinstitucional para la atención inmediata de casos de violencia infantil.

La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a través de su titular, comisario Víctor Aristarco Serna Piña, acudió al primer conversatorio “Los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, que se realizó con éxito y fue encabezado por la Guardia Civil Estatal, a través de su Unidad de Género.

Durante el conversatorio, se establecieron y analizaron los protocolos de distintas instituciones, con el objetivo de homologar criterios y acciones para prevenir, disuadir y erradicar la violencia infantil, reafirmando la importancia del trabajo coordinado para garantizar el bienestar y la protección de este sector vulnerable.

En la reunión se contó con la participación de las Unidades de Prevención del Delito de la Guardia Civil Estatal, así como 16 oficiales de Fuerzas Municipales, la Unidad de Atención de Violencia Familiar (UAVI) y de la Subdirección de Proximidad Social de la Guardia Civil de Soledad, además de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (INDEPI).

Al respecto, el comisario Serna Piña, comentó que estas acciones encaminan el trabajo coordinado para concretar protocolos específicos para atender a los infantes en situaciones de riesgo.

«Nosotros agradecemos que nos inviten a estas reuniones de trabajo, sirven para disipar dudas, pero sobre todo para crear protocolos que nos permitan a todas las autoridades involucradas poder actuar ante posibles actos de violencia hacia los menores», dijo el mando municipal.

Por parte de la Guardia Civil Estatal, estuvo presente el Jefe de la Sección Tercera de Estado Mayor, José Joaquín Martínez Aguilar, quien destacó que, por instrucciones del titular de la corporación estatal, Rosalío Ramos García, se da seguimiento permanente a las labores que se realizan a través de las áreas de Prevención y Género, en coordinación con instituciones educativas, donde se han detectado casos relevantes que han permitido la actuación inmediata de las autoridades correspondientes.