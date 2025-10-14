GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD LOGRA CAPTURA DE 3 OBJETIVOS PRIORITARIOS; SE LES ASEGURÓ UN ARMA DE FUEGO Y DROGA

– Fueron identificados en Cabecera Municipal y se les dio alcance en la colonia Villas del Morro, tras una persecusión.

– Iban a bordo de un taxi en sentido contrario de la avenida Hidalgo; cuentan con diversas detenciones previas.

Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez capturaron a tres objetivos prioritarios por posesión de metanfetaminas, portación de arma de fuego, conducción temeraria y delitos contra servidores públicos, en hechos ocurridos en la colonia Villas del Morro, luego de que fueron identificados circulando en un taxi a exceso de velocidad.

El conductor ignoró las indicaciones de alto, al ir en sentido contrario en avenida Hidalgo, lo que derivó en una persecución que concluyó cuando el vehículo se impactó contra un poste. Tres sujetos descendieron del auto y agredieron a los agentes, por lo que fueron asegurados conforme al protocolo; posteriormente se identificaron como Noé “N” de 34 años, Regino “N” de 41 años y Héctor “N” de 27.

Al primero se le encontraron ocho dosis de «cristal», al segundo cuatro envoltorios de la misma sustancia, y al tercero una réplica de arma de fuego con dos cartuchos útiles. En el vehículo también se hallaron un billete falso y dos tarjetas bancarias.

También se consultó su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado mostró que son objetivos prioritarios generadores de incidencia, con 9 y 8 detenciones previas por distintos delitos del fuero común, y una orden de aprehensión cumplimentada.

Los detenidos se consignaron a Barandilla Municipal donde los certificó el médico legista, y después se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).