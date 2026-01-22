GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD FORTALECE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA PROTEGER A MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

* Se realizó la segunda sesión interinstitucional para la atención de niñas, niños y adolescentes que laboran en la vía pública.

La Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, a través de su Director General, comisario Víctor Aristarco Serna Piña, recibió la segunda sesión de trabajo interinstitucional orientada a la creación de un protocolo de actuación para la protección de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que realizan actividades en la vía pública, particularmente en cruceros y vialidades principales del municipio, siguiendo las indicaciones del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para velar por el bienestar de las y los menores.

La reunión fue encabezada por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal), a través de sus titulares, Eduardo Martínez y Victoria Zúñiga Maldonado, respectivamente, quienes destacaron la importancia de establecer lineamientos claros y coordinados que prioricen el interés superior de la niñez.

“El objetivo es garantizar el interés superior del menor que se encuentra en estas situaciones. Ya trabajamos de la mano con el DIF de Soledad, pero es necesario contar con un protocolo que permita dar seguimiento integral a los casos y erradicar esta problemática. Estaremos incorporando a más instituciones y esperamos que en aproximadamente un mes se tenga un avance significativo para ponerlo en marcha”, señaló Eduardo Martínez.

“Ayer tuvimos un caso en la capital del estado, donde se comprobó que una pareja no se encontraba en situación de necesidad y tenía a un menor de un año en la vía pública. Se les hizo saber que debían dejar estas prácticas sin vulnerar sus derechos, y es precisamente lo que vamos a reforzar con este protocolo. Ya existe un avance y casos detectados por el DIF de Soledad, los cuales se fortalecerán con estas acciones”, indicó Victoria Zúñiga Maldonado.

Durante la sesión se acordó iniciar un programa de capacitaciones dirigidas a las y los oficiales de seguridad, quienes en muchos casos representan el primer contacto con personas en situación de mendicidad o vulnerabilidad, con el objetivo de garantizar una atención adecuada, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y protección integral de la niñez.

En el encuentro participaron representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); la responsable de la Unidad de Género de la Guardia Civil Estatal, Alejandra Villela; la titular de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar (UAVI) de Soledad, Martha de León Loyola; la responsable del Centro de Control, Comando y Comunicaciones (C3) de Soledad, comandante Selene Saldierna; así como el Director de Fuerzas Municipales, comandante Ulises López Rendón, y el titular de la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad, comandante Édgar Horacio Obregón Coronado.