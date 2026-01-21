GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD EVITA SITUACIÓN DE RIESGO EN UNA MENOR EN PUENTE DEL CIRCUITO POTOSÍ

* Oficiales brindaron atención oportuna, logrando a través del diálogo que desistiera de atentar contra su integridad; posteriormente, se le brindó apoyo psicologico y entregada a sus familiares.

Derivado de un reporte ciudadano, oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, realizaron una intervención oportuna para salvaguardar la vida y la integridad de una menor de edad, quien se encontraba en una situación de riesgo sobre el puente vehicular en Circuito Potosí Oriente.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado martes, a la altura del fraccionamiento Estrellas de Oriente, en el puente vehicular de Circuito Potosí Oriente, a la altura del rastro de la capital del estado, donde una mujer intentaba atentar contra su integridad.

Al arribar al sitio, los oficiales ubicaron a la joven en riesgo, por lo que de inmediato iniciaron labores de diálogo y contención, con el objetivo de que desistiera de ponerse en peligro. Las acciones se realizaron bajo condiciones meteorológicas adversas, ya que en ese momento se registraba lluvia, lo que incrementaba el riesgo en la zona.

Posteriormente, fue canalizada para recibir el soporte psicológico correspondiente, siendo trasladada a la comandancia central de la corporación, donde se contactó a sus familiares, con el objetivo de garantizar la atención adecuada y el acompañamiento necesario.