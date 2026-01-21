12.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SeguridadSOLEDAD

GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD EVITA SITUACIÓN DE RIESGO EN UNA MENOR EN PUENTE DEL CIRCUITO POTOSÍ

By Redacción
118
spot_img
jueves, enero 22, 2026

* Oficiales brindaron atención oportuna, logrando a través del diálogo que desistiera de atentar contra su integridad; posteriormente, se le brindó apoyo psicologico y entregada a sus familiares.

Derivado de un reporte ciudadano, oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, realizaron una intervención oportuna para salvaguardar la vida y la integridad de una menor de edad, quien se encontraba en una situación de riesgo sobre el puente vehicular en Circuito Potosí Oriente.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado martes, a la altura del fraccionamiento Estrellas de Oriente, en el puente vehicular de Circuito Potosí Oriente, a la altura del rastro de la capital del estado, donde una mujer intentaba atentar contra su integridad.

Al arribar al sitio, los oficiales ubicaron a la joven en riesgo, por lo que de inmediato iniciaron labores de diálogo y contención, con el objetivo de que desistiera de ponerse en peligro. Las acciones se realizaron bajo condiciones meteorológicas adversas, ya que en ese momento se registraba lluvia, lo que incrementaba el riesgo en la zona.

Posteriormente, fue canalizada para recibir el soporte psicológico correspondiente, siendo trasladada a la comandancia central de la corporación, donde se contactó a sus familiares, con el objetivo de garantizar la atención adecuada y el acompañamiento necesario.

Artículo anterior
Embajador de México en España reconoce liderazgo de Enrique Galindo por proyección internacional de San Luis Potosí
Artículo siguiente
PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD RECORRE CALLES PARA DAR PROTECCIÓN ANTE EL FRÍO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.