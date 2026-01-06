19 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD DETUVO A UN HOMBRE POR PRESUNTA PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD

By Redacción
118
spot_img
martes, enero 6, 2026

* El sujeto manejaba un taxi que fue ubicado en la colonia Bugambilias Residencial.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, por presunta privación ilegal de la libertad. El hecho ocurrió en la colonia Bugambilias Residencial, durante recorridos permanentes de vigilancia.

Agentes municipales transitaban sobre Carretera Matehuala, cuando observaron que la puerta trasera de un vehículo utilizado como transporte público, abrió y del interior una mujer hacía señas pidiendo ayuda.

De inmediato se le solicitó al conductor detenerse, pero intentó escapar retornando sobre la misma vialidad, dándole alcance a la altura de la colonia mencionada. Policías soledenses se acercaron al automóvil, del cual bajó la mujer que pedía ayuda, y señaló que el chófer se desvió de su destino y no la dejaba bajar, pidiendo proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Pedro «N» de 62 años.

Al sujeto se le explicó que sus acciones podrían incurrir en la comisión de un delito por lo que se le informó que sería detenido por presunta privación ilegal de la libertad, y posteriormente quedaría puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde se determinará el proceso correspondiente.

Artículo anterior
SIN DETENERSE, PAVIMENTACIONES ESTRATÉGICAS EN COLONIAS DE SOLEDAD
Artículo siguiente
Alcalde Enrique Galindo llama a su Gabinete a fortalecer servicios y mejorar resultados
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.