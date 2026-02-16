GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD BRINDA CAPACITACIÓN VIAL A CONDUCTORES DE TRANSPORTE DE PERSONAL

* A través de la Subdirección de Proximidad Social, se impartió un curso dirigido a 40 conductores de las empresas Navega y Davega.

La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Subdirección de Proximidad Social, continúa fortaleciendo acciones preventivas y de concientización con el sector privado, mediante la impartición de cursos de cultura vial dirigidos a empresas de transporte de personal.

En las instalaciones de la Comandancia Central de la corporación, se llevó a cabo una capacitación dirigida a 40 conductores de las empresas Navega y Davega, con el objetivo de reforzar conocimientos y concientizar a los choferes, para salvaguardar la integridad de usuarios, peatones y automovilistas.

Durante el curso, las y los conductores recibieron información relacionada con el respeto al Reglamento de Seguridad Vial, así como temas enfocados en horarios de circulación, señalética, tipos de sanciones por faltas cometidas y recomendaciones de manejo defensivo, entre otros puntos orientados a mejorar el desempeño de los operadores.

Además, como parte de la capacitación, se realizaron actividades físicas y de integración, así como ejercicios prácticos de manejo, con el propósito de fortalecer la coordinación, el trabajo en equipo y la correcta aplicación de los conocimientos adquiridos.

La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez mantendrá el acercamiento con empresas para generar conciencia sobre cultura vial y prevención de accidentes, por lo que continuará impartiendo cursos enfocados en estos temas, contribuyendo así a una movilidad más segura en el municipio.