GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD AUXILIA A JOVEN PRESUNTAMENTE PRIVADA DE SU LIBERTAD; UN DETENIDO

* El sujeto fue ubicado al atender un reporte ciudadano en la colonia San Felipe.

Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez lograron la detención de un hombre, con los cargos de presunta privación ilegal de la libertad y lesiones, hecho que se realizó en la colonia San Felipe, como parte de la atención inmediata que se brinda a reportes ciudadanos.

En la Comandancia Central de la corporación municipal se recibió una llamada en la cual se solicitó la presencia de la autoridad en una tienda de conveniencia, la cual se ubica en la calle Acapulco en la colonia San Felipe, ya que tenían a una mujer que fue agredida por su pareja.

Agentes municipales se presentaron en el lugar, teniendo contacto con la parte afectada, quien señaló a su pareja de agredirla física, verbal y psicológicamente, además de tenerla incomunicada y privada de la libertad desde hace varias semanas, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

En el lugar se detectó la presencia del señalado, mismo que intentó escapar, pero fue alcanzado de manera inmediata por la autoridad, y después de varios minutos de diálogo se identificó como Miguel “N” de 24 años de edad, a quien se le informó que sería detenido por presunta privación ilegal de la libertad y lesiones, además le dieron lectura de su carta de derechos.

El arrestado fue consignado a Barandilla Municipal donde lo certificó el médico legista, y después se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para determinar su situación legal.