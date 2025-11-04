GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD ATIENDE INCENDIO EN VIVIENDA DE COL. EL TORO👮🏽‍♂️🔥

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, actuaron ante el llamado de un incendio en una vivienda de la colonia El Toro, en donde se registraron daños materiales y sin reporte de personas lesionadas.

Los agentes municipales ingresaron a la vivienda al observar la generación de humo, constatando que en el interior no había personas en riesgo, iniciando labores de sofocación del fuego.

Enseguida, se sumaron a los trabajos, personal de Bomberos y de Protección Civil Municipal, determinando el registro de daños materiales en muebles y artículos, únicamente.