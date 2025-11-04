21.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD ATIENDE INCENDIO EN VIVIENDA DE COL. EL TORO👮🏽‍♂️🔥

By Redacción
95
spot_img
martes, noviembre 4, 2025

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, actuaron ante el llamado de un incendio en una vivienda de la colonia El Toro, en donde se registraron daños materiales y sin reporte de personas lesionadas.

Los agentes municipales ingresaron a la vivienda al observar la generación de humo, constatando que en el interior no había personas en riesgo, iniciando labores de sofocación del fuego.

Enseguida, se sumaron a los trabajos, personal de Bomberos y de Protección Civil Municipal, determinando el registro de daños materiales en muebles y artículos, únicamente.

Artículo anterior
AVANZA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN INVERNAL EN COLONIAS DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
Artículo siguiente
AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ENTREGA NUEVA PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA SAN FELIPE
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.