GRUPO «PANTERAS» BRINDA VIGILANCIA EN SOLEDAD A TRAVÉS DE 500 RECORRIDOS EN COLONIAS

* Se atendieron 42 auxilios y 30 personas fueron detenidas por la comisión de delitos del fuero común y faltas administrativas.

Siguiendo las indicaciones del Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantener una presencia preventiva permanente en todo el municipio, la Guardia Civil Municipal dio a conocer los resultados obtenidos por el Grupo “Panteras” durante la semana del 19 al 25 de noviembre, destacando más de 500 recorridos en distintas colonias y la detención de 30 personas, así como una inmediata capacidad de respuesta.

De acuerdo con el informe operativo, el grupo motorizado realizó 585 recorridos en distintas colonias, atendió 42 auxilios ciudadanos, brindó vigilancia a 38 planteles educativos y 528 comercios, reforzando la vigilancia en áreas recreativas y zonas de mayor afluencia.

Se inspeccionaron y consultó el estatus legal en Plataforma México de 250 personas, 33 vehículos y 147 motocicletas, estas acciones de complementaron con los siguientes resultados:

* 25 detenciones por faltas administrativas.

– 5 personas puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

* Fueron aseguradas 2 dosis de metanfetamina, 1 bolsa con marihuana y un arma prohibida.

La Guardia Civil de Soledad reitera su compromiso de fortalecer las labores de vigilancia mediante el despliegue permanente del Grupo “Panteras”, con el objetivo de prevenir conductas delictivas, brindar apoyo inmediato a la ciudadanía y llegar a sectores de difícil acceso para unidades radio patrullas.