23.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

GRUPO «PANTERAS» BRINDA VIGILANCIA EN SOLEDAD A TRAVÉS DE 500 RECORRIDOS EN COLONIAS

By Redacción
66
spot_img
sábado, noviembre 29, 2025

* Se atendieron 42 auxilios y 30 personas fueron detenidas por la comisión de delitos del fuero común y faltas administrativas.

Siguiendo las indicaciones del Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantener una presencia preventiva permanente en todo el municipio, la Guardia Civil Municipal dio a conocer los resultados obtenidos por el Grupo “Panteras” durante la semana del 19 al 25 de noviembre, destacando más de 500 recorridos en distintas colonias y la detención de 30 personas, así como una inmediata capacidad de respuesta.

De acuerdo con el informe operativo, el grupo motorizado realizó 585 recorridos en distintas colonias, atendió 42 auxilios ciudadanos, brindó vigilancia a 38 planteles educativos y 528 comercios, reforzando la vigilancia en áreas recreativas y zonas de mayor afluencia.

Se inspeccionaron y consultó el estatus legal en Plataforma México de 250 personas, 33 vehículos y 147 motocicletas, estas acciones de complementaron con los siguientes resultados:

* 25 detenciones por faltas administrativas.
– 5 personas puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).
* Fueron aseguradas 2 dosis de metanfetamina, 1 bolsa con marihuana y un arma prohibida.

La Guardia Civil de Soledad reitera su compromiso de fortalecer las labores de vigilancia mediante el despliegue permanente del Grupo “Panteras”, con el objetivo de prevenir conductas delictivas, brindar apoyo inmediato a la ciudadanía y llegar a sectores de difícil acceso para unidades radio patrullas.

Artículo anterior
ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO LLEVARÁ ALEGRÍA, APOYOS Y ESPERANZA DE LA NAVIDAD A COLONIAS DE SOLEDAD
Artículo siguiente
SE PROMUEVE SALUD INTEGRAL SIN LÍMITES EN LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.