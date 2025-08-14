GRAN RESPUESTA DE FAMILIAS SOLEDENSES AL TRANSPORTE GRATUITO HASTA LA FENAPO

– En coordinación con Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Soledad ofrece transporte gratuito diario a la Feria Nacional Potosina, permitiendo que familias enteras disfruten de juegos, conciertos y cultura sin preocuparse por el traslado.

Con el apoyo invaluable de Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso con las familias del municipio al garantizar el transporte gratuito y seguro hacia la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2025, que parte diariamente desde la Plaza Principal, y ha sido un puente para que habitantes de colonias y comunidades cercanas disfruten sin obstáculos económicos de uno de los eventos culturales y recreativos más importantes del país, tal como lo instruyó Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Desde las 3 de la tarde y hasta las 11 de la noche, los autobuses circulan cada media hora, facilitando el acceso directo a la feria y garantizando un regreso cómodo con paradas estratégicas para el descenso ordenado de usuarios, la gran respuesta de la población se ha notado en la Plaza principal, donde las y los soledenses esperan con entusiasmo para aprovechar este servicio que promueve la convivencia familiar y la participación ciudadana.

Además de facilitar la movilidad, este programa impulsa el acceso a una Feria con beneficios únicos: juegos mecánicos gratuitos para niñas y niños, conciertos con artistas nacionales e internacionales, así como espacios culturales y gastronómicos abiertos a toda la población, lo que reafirma la cercanía del Gobierno Municipal con sus ciudadanos, atendiendo sus necesidades y generando oportunidades para la recreación y el esparcimiento digno de todas las edades y sectores.

El Ayuntamiento de Soledad, sigue trabajando de la mano con la gente, escuchando sus demandas y transformándolas en acciones concretas que mejoran la calidad de vida de las familias soledenses y se demuestra que un gobierno cercano es un gobierno que cumple y acompaña a su gente en cada paso hacia el bienestar.