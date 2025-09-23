GRAN NOCHE DE LUCHA LIBRE VIVIERON FAMILIAS SOLEDENSES EN LA PLAZA PRINCIPAL

– El Ayuntamiento de Soledad, a través de la Coordinación de Deporte Municipal y con el apoyo de la Arena Margarita, celebró con éxito el Día Internacional de la Lucha Libre con un evento gratuito para toda la familia.

– “Maldito del Ring” se coronó en la batalla campal por el Trofeo del Día del Luchador, en una noche que unió a la afición soledense.

Cientos de familias soledenses vivieron una tarde-noche llena de emoción y espectáculo este domingo, con la función gratuita de lucha libre organizada por el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Coordinación de Deporte Municipal, en el marco del Día Internacional de este deporte; la Plaza principal se reunió en una verdadera fiesta popular que reunió a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores en un ambiente 100 por ciento familiar.

El evento se realizó con el respaldo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y con el apoyo de la tradicional Arena Margarita, casa de la lucha libre potosina; sobre el cuadrilátero destacaron figuras de talla nacional: en la lucha estelar, “El Elegido” y “Dark Ozz” encendieron la noche con un enfrentamiento lleno de adrenalina, mientras que en la semifinal, la “Hija de Fuerza Guerrera” acompañada de luchadoras potosinas, protagonizó una contienda femenil de alto nivel que fue ovacionada por el público. La magia también llegó con los minis, encabezados por “Mascarita Sagrada”, que arrancaron sonrisas y aplausos de grandes y pequeños.

Como parte de la celebración de esta fecha se disputó el Trofeo del Día del Luchador, en una batalla campal donde participaron más de 10 luchadores, resultando vencedor por el bando rudo “Maldito del Ring”, en un combate que estremeció a toda la afición, cada una de las peleas demostró que la lucha libre sigue siendo uno de los espectáculos más queridos y arraigados en México, y Soledad lo vivió en grande.

El Gobierno Municipal reconoció el esfuerzo conjunto de la Dirección de Tránsito Municipal, Fuerzas Municipales, entre otras áreas municipales que trabajaron en coordinación para que este evento de trascendencia se realizara con éxito. Con esta función, el Ayuntamiento refrenda su compromiso de acercar actividades deportivas y culturales que fortalezcan la unión de las familias y mantengan viva la tradición de la lucha libre en el corazón del municipio.