GOBIERNO MUNICIPAL RESPONDE A FAMILIAS SOLEDENSES CON REHABILITACIÓN DE DRENAJES DAÑADOS

– A través de la Dirección de Infraestructura Municipal, el Ayuntamiento ha atendido reportes ciudadanos por colapsos de drenaje en zonas como Villas del Potosí, Fresnos, Villas de Foresta y San Antonio, reafirmando su política de cercanía y atención directa a la población.

Por instrucciones de Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, la Dirección de Infraestructura del Ayuntamiento ha emprendido planes de rehabilitación y sustitución de líneas de drenaje colapsadas, una atención que se brinda pese a no ser competencia municipal y corresponder al organismo operador INTERAPAS, con el objetivo de brindar calidad de vida a las familias, estar cerca de sus necesidades y evitar daños al patrimonio e integridad ciudadana; entre las colonias beneficiadas están: San Antonio, San Francisco, Los Fresnos, Villas del Potosí, Villas de Foresta y Azaleas.

Jorge Grimaldo Limón, titular de Infraestructura Municipal, señaló que la prioridad del Gobierno Municipal es mantener un vínculo de cercanía con la población resolviendo situaciones que afectan su desarrollo y bienestar, especialmente en colonias donde las y los vecinos vivían entre aguas negras y constantes afectaciones.

En la colonia Villas de Foresta, el Ayuntamiento interviene actualmente nueve calles del circuito principal, donde ya se han rehabilitado más de cuatro vialidades y se registra un avance superior al 50 por ciento, iniciando en la avenida Lagos de Moreno; en esta zona, los drenajes presentaban daños severos y múltiples colapsos que provocaron inconformidad social y riesgos sanitarios. Las labores consisten en la sustitución de tuberías con diámetros originales, en su mayoría de 12 pulgadas, con el objetivo de garantizar un funcionamiento adecuado y duradero, de acuerdo con la planeación municipal, estos trabajos concluirán en los primeros meses del próximo año, beneficiando directamente a cientos de familias que por años solicitaron atención sin respuesta.

Asimismo, se concluyeron acciones integrales en la colonia San Antonio, donde se rehabilitaron tramos colapsados en calles como Plutarco Elías Calles, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, además de trabajos de desazolve en Valentín Amador para asegurar la correcta conexión y salida de los drenajes.

En este sector se sustituyeron aproximadamente 150 metros lineales de tubería y descargas domiciliarias dañadas, lo que permitió resolver prácticamente la totalidad de los colapsos reportados; actualmente se atienden las calles Benito Juárez y Valentín Amador, donde se detectaron fugas de agua potable que ya fueron reparadas, seguido de la reposición de pavimento para devolver condiciones seguras a la población.

“Aunque no es una obligación legal del Ayuntamiento, no podemos ser indiferentes cuando la gente nos busca; la instrucción es clara: atender, resolver y estar cerca de las familias, de los sectores más afectados y de quienes por años no fueron escuchados”, expresó, al reiterar que el municipio seguirá respondiendo donde INTERAPAS no actúa, siempre del lado de la población y priorizando el bienestar colectivo.

El funcionario agregó que por indicación del Alcalde, Navarro Muñiz, existen múltiples intervenciones adicionales en drenajes colapsados realizadas sin actos protocolarios, derivadas de peticiones directas de la ciudadanía que el Gobierno Municipal atiende con sensibilidad social, como en las colonias San Felipe en calles como San Vicente, así como Guadalcázar, San Ciro, así como el cruce de José de Gálvez con bulevar Valle de los Fantasmas, donde se corrigieron colapsos severos y se repusieron tramos completos de drenaje y pavimento.