GOBIERNO MUNICIPAL REFUERZA MEDIDAS AMBIENTALES EN COMERCIOS DE ALIMENTOS EN SOLEDAD

– La Dirección de Ecología Municipal realiza la recolección de aceite usado, para garantizar cumplimiento normativo y la protección del entorno urbano para las familias soledenses.

Como parte de las políticas del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez para proteger a las familias y sectores vulnerables, mediante la promoción de prácticas responsables y cuidado del medio ambiente, la Dirección de Ecología Municipal refuerza la vigilancia en la recolección de aceite usado en taquerías, cocinas económicas y negocios de comida del municipio, evitando que este residuo se vierta en las alcantarillas y cause colapsos en el drenaje.

Yazmin Luna Barrios, directora de Ecología, detalló que, por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, estas acciones se realizan a través de un convenio con empresas especializadas en el tratamiento de residuos, asegurando que los comercios cuenten con los recursos necesarios para entregar el aceite de manera segura.

“Tenemos un convenio de colaboración con una empresa que nos permite recibir los aceites de los comercios, taquerías y ventas de comida, les pedimos que los residuos se encuentren envasados para su traslado, y quienes no cumplan con la normativa reciben apercibimientos, primero con una invitación y después con sanciones por incumplimiento” detalló.

La dependencia municipal realiza visitas permanentes a los comercios para garantizar que cuenten con su dictamen ambiental y cumplan con la regulación, reafirmando la línea del gobierno de estar cerca de la población y supervisar el cumplimiento de la ley.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene su compromiso de impulsar un municipio limpio y sostenible, y fortalece la colaboración con la ciudadanía y los comercios para proteger el entorno y mejorar la calidad de vida de todas y todos los soledenses.