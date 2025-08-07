GOBIERNO MUNICIPAL DE SOLEDAD SUMA AGENTES Y ESTRATEGIA A OPERATIVO «FENAPO SEGURA»

– El Alcalde, Juan Manuel Navarro destacó que se integrarán 60 elementos al dispositivo de vigilancia y seguridad, del 8 al 31 de agosto.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, dio a conocer que al dar inicio al Operativo «FENAPO SEGURA 2025», por tercer año consecutivo, la Guardia Civil Municipal se suma a las acciones de vigilancia en el recinto ferial, en coordinación con la Guardia Civil Estatal (GCE), Bomberos, fuerza federales, cuerpos de emergencia y el Patronato de la Feria Nacional Potosina.

El Presidente Municipal detalló que este apoyo se integrará con 40 cadetes de nuevo ingreso y 20 elementos activos, quienes estarán desplegados principalmente en el Teatro del Pueblo y zonas de alta afluencia, aunque, de ser necesario, su presencia podrá ampliarse a otros puntos estratégicos dentro del recinto, «esta participación reafirma el compromiso de este gobierno de cercanía con la seguridad de las familias potosinas durante uno de los eventos más importantes del estado».

El Alcalde subrayó con firmeza que esta colaboración no representa en absoluto una distracción ni un debilitamiento de la seguridad en Soledad, pues los tres turnos operativos continúan funcionando con normalidad, al igual que los patrullajes y los dispositivos estratégicos desplegados en todo el municipio. “La tranquilidad de las y los soledenses está plenamente garantizada; nuestra operatividad se mantiene sólida y sin interrupciones, seguimos cerca de la población, cumpliendo con nuestro deber de proteger cada colonia y comunidad, como ha sido la instrucción desde el primer día de esta administración”, afirmó.

La presencia de la corporación soledense en la FENAPO fortalece la estrategia integral de seguridad que impulsa el Gobierno Municipal, bajo una visión de servicio, responsabilidad y cercanía con la ciudadanía, respaldando acciones que benefician directamente a las y los potosinos.