GOBIERNO MUNICIPAL DE SOLEDAD INTENSIFICA LA VIGILANCIA DE LA LEGALIDAD Y LA SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTO IMPACTO

– El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro, instruyó a la Dirección de Fiscalización a fortalecer la revisión en la operación de empresas y comercios de alta actividad comercial, acorde a los reglamentos locales.

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz instruyó la intensificación de dispositivos de revisión y regularización a negocios de alto impacto, así como la supervisión de obras y servicios, para verificar que cada establecimiento cumpla con las normas que exige el Plan Municipal de Desarrollo, tanto municipales como de otro competencia gubernamental, con el propósito de garantizar la seguridad y la protección de las familias, al tiempo de ordenar la actividad comercial.

Tras la clausura de un establecimiento dedicado a la extracción de agua a través de un pozo profundo, cuya parte propietaria no acreditó la operación de la actividad, el edil reafirmó que estas acciones se desarrollan bajo la coordinación de la Dirección de Fiscalización, en conjunto con las áreas de Protección Civil, Ecología y Desarrollo Urbano, asegurando que los negocios cuenten con dictámenes actualizados y licencias de uso de suelo vigentes.

La finalidad, destacó el Alcalde, es mantener una ciudad ordenada, segura y con establecimientos que operen conforme a la ley, así como fortalecer la confianza de la ciudadanía en la autoridad municipal, por ello, hizo hincapié en que cada establecimiento de este tipo, debe contar con un dictamen de uso de suelo, el cual determina la factibilidad de cada giro empresarial y su operación en un lugar físico, con lo que además se identifican y reducen riesgos a la población.

“El uso de suelo es un documento fundamental, porque garantiza que cada establecimiento cumpla con las condiciones adecuadas del lugar donde opera y que su actividad sea compatible con el entorno urbano, con estas revisiones aseguramos que Soledad crezca de forma responsable y segura para todas y todos”, expresó.

El cumplimiento de inspección en establecimientos de alto impacto es indispensable, dado que su correcta operación representa un beneficio directo para la población, al reducir riesgos y garantizar condiciones seguras para usuarios y personal propio, añadió. Dijo que el Ayuntamiento priorizará el bien común, mediante una regulación integral que abarca el ordenamiento ecológico, comercial, vial y de protección ciudadana.

Estas acciones fortalecen la confianza de la población en su Gobierno municipal, al garantizar que cada negocio opere en condiciones seguras y conforme a la ley, con ello, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de proteger la integridad de las familias y preservar el bienestar colectivo mediante una supervisión cercana y responsable.