GOBIERNO MUNICIPAL DE SOLEDAD IMPULSA CAPACITACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS DE EXCELENCIA

– El Gobierno Municipal de Soledad busca la profesionalización del sector turístico para garantizar atención de calidad a visitantes.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, comprometido con el desarrollo económico y la atención de calidad a visitantes y familias soledenses, respaldó este martes la realización del curso “Calidad en los Servicios Turísticos”, dirigido a fortalecer las habilidades de quienes tienen contacto directo con turistas y visitantes, con el fin de consolidar al municipio como un referente de hospitalidad y buen servicio.

Durante la capacitación, impartida por Fred Hernández, Jefe de Capacitación de la Secretaría de Turismo del Estado, se destacó la importancia de que recepcionistas, botones, camaristas, meseros, cocineros, personal de tránsito, policías y prestadores de servicios turísticos, cuenten con herramientas que les permitan ofrecer una experiencia positiva, pues de su profesionalismo depende en gran medida la impresión que los visitantes se llevan del municipio y del estado.

El Ayuntamiento, a través de su Dirección de Turismo, ha promovido este año la realización de cinco cursos presenciales en la demarcación, sumados a las sesiones virtuales, abarcando temáticas como atención a meseros, camaristas y anfitriones turísticos, lo que demuestra la visión del Gobierno Municipal de escuchar y atender las necesidades del sector, fomentando una cultura de calidad que favorece la atracción de visitantes y el impulso de la economía local.

Con este esfuerzo, Soledad de Graciano Sánchez reafirma que el turismo es una puerta de oportunidades para todos los sectores, y que la preparación constante de su gente es clave para proyectar al municipio como un destino cercano, cálido y profesional, donde la experiencia de cada visitante se convierte en la mejor carta de presentación.