GOBIERNO MUNICIPAL DE SOLEDAD HONRA Y CELEBRA CON ALEGRÍA EL DÍA DE LAS Y LOS ADULTOS MAYORES

* María Natalia Palomo Rojas fue coronada Reina 2025, acompañada por las Princesas María Delia González y Angélica Liñán, en un evento que destaca la cercanía del Gobierno liderado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

En el marco del Día de los Abuelos, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez celebró con una misa, coronación y una comida a las y los adultos mayores del municipio, evento que estuvo amenizado con mariachi en un ambiente lleno de algarabía y convivencia; en el marco del certamen realizado el pasado 13 de agosto, fueron coronadas las ganadoras: María Natalia Palomo Rojas, de la comunidad Estación Ventura y representante del Club “Nueva Aventura”, como Reina 2025; y María Delia González González, de la colonia San Luis 1, junto con Angélica Liñán, de la colonia Los Fresnos y miembro del Club “Nueva Vida”, como Princesas.

Durante la celebración, María del Pilar Cardona Reyna, Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), destacó: “Hoy tomo la palabra a nombre de nuestro Alcalde Juan Manuel Navarro para decirles que con mucho gusto estamos aquí para desearles toda la felicidad del mundo a nuestros adultos mayores en este día tan bonito, siempre estamos pensando en ustedes, buscando la manera de apapacharlos, de protegerlos y de atender sus necesidades de inmediato, agradecemos a los representantes de todos los clubs de adultos mayores que vinieron a esta convivencia y para la coronación de nuestra reina, quien representará a nuestro municipio muy dignamente”.

Por su parte, Bertha Guerrero Medina, Coordinadora de Atención al Adulto Mayor en Soledad, agregó: “Me da mucho gusto que estén todos aquí contentos y felices, este festejo es de ustedes y para ustedes, que disfruten esta fiesta tan bonita que es posible gracias al presidente municipal, quien nos ha instruido que estemos cerca de todas las personas de las tercera edad atendiendo todas sus necesidades y hacerles saber que cuentan con un Gobierno Municipal que verdaderamente se preocupa y se ocupa para brindarles la atención que ellos se merecen”.

Este Gobierno Municipal, comprometido con estar siempre cerca de la población, busca retribuir el esfuerzo y dedicación de quienes han construido su población, por ello, se han fortalecido programas sociales, espacios de convivencia y clubes en diversas colonias, los cuales se han convertido en verdaderos refugios de amistad, alegría y apoyo, por ello en el marco de este día especial, la administración municipal reafirma que este sector es una prioridad, y se trabaja diariamente para garantizarles una vida plena, activa y digna, con políticas de inclusión, salud, cultura y espacios de convivencia, honrando así la vida, la experiencia y el ejemplo de quienes contribuyen a la grandeza de Soledad.