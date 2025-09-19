GOBIERNO MUNICIPAL DE SOLEDAD FORTALECE CULTURA DE PREVENCIÓN CON SIMULACROS EN EL DÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

*Con brigadistas certificados y una creciente respuesta de la población, los ejercicios de evacuación marcaron un paso más hacia una cultura de prevención sólida en el municipio.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez se sumó al Día Nacional de Protección Civil con la realización de dos simulacros simultáneos, alineados a los ejercicios nacionales, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y respuesta entre la ciudadanía; la coordinación estuvo a cargo del Sistema Municipal de Protección Civil, que desplegó 22 elementos, cuatro unidades y una ambulancia para garantizar el correcto desarrollo de las actividades.

En el Hospital General de Soledad se llevó a cabo un ejercicio que resultó ejemplar por la activa participación de pacientes, familiares y personal de salud, logrando desalojar en seis minutos con 45 segundos a 205 personas, Martín Bravo Galicia, director de Protección Civil Municipal, destacó que cada vez existe mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de actuar con seriedad en estas prácticas, lo que contribuye a reducir riesgos y a salvar vidas en caso de contingencia real.

En la Plaza Citadina también se desarrolló un simulacro con la participación de aproximadamente 250 personas, entre brigadistas, empleados y visitantes; aunque se detectaron áreas de oportunidad en algunos comercios, el Ayuntamiento subrayó que estos ejercicios son precisamente para evaluar y mejorar los protocolos de actuación, y se reconoció la disposición de los establecimientos que mantienen un contacto constante con Protección Civil para capacitarse y reforzar medidas preventivas.

“Estos simulacros nos ayudan a medir tiempos de respuesta, a detectar áreas de mejora y sobre todo a generar conciencia en la ciudadanía, porque la prevención es la clave para salvar vidas”, señaló Martín Bravo Galicia, quien exhortó a la población a participar en cada ejercicio, pues de ello depende que, en una situación real, se logre salvaguardar la vida e integridad de las familias soledenses.

Con estas acciones, la administración municipal de Soledad reitera su compromiso de trabajar siempre cercana a la población, promoviendo la cultura de la prevención y la preparación permanente.