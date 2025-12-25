GOBIERNO MUNICIPAL DE SOLEDAD DESPLIEGA OPERATIVO DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA CONTRA VENTA DE PIROTECNIA

– Con un operativo coordinado por Protección Civil Municipal y el respaldo de la Guardia Civil y Comercio, el Ayuntamiento de Soledad busca prevenir accidentes por pirotecnia, priorizando la seguridad de niñas, niños, mascotas y el cuidado del medio ambiente.

Con un despliegue coordinado y de proximidad, este 24 de diciembre dio inicio de forma oficial el Operativo preventivo contra la venta, almacenamiento y distribución de pirotecnia en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, que busca evitar accidentes y proteger a la población en general, especialmente a niñas, niños, mascotas y al medio ambiente, mediante una estrategia cercana a la gente y de atención directa a los reportes ciudadanos, siguiendo la línea de trabajo del Ayuntamiento y por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El operativo es coordinado por el Sistema Municipal de Protección Civil y cuenta con la participación de dos células integradas por personal ésta dependencia y de la Guardia Civil Municipal, además de una célula de la Dirección de Comercio para la supervisión directa en mercados y establecimientos; con estas acciones se busca concientizar a la población sobre los peligros del uso de productos pirotécnicos, reforzando la presencia institucional en colonias, zonas comerciales y puntos donde la ciudadanía solicite la intervención de la autoridad.

Al respecto, el titular de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, señaló: “La pirotecnia no es un juguete y representa un riesgo real para la integridad de niñas y niños; por eso, este operativo también tiene un objetivo de concientización para que la población entienda el peligro que implica su manejo”. Agregó que, en caso de detectar almacenamiento de pirotecnia, el material será decomisado y se aplicarán las sanciones correspondientes, reiterando que no se permitirá la venta de ningún tipo de cohetes o material explosivo en ningún establecimiento.

El Ayuntamiento informó que este operativo se mantendrá vigente hasta el cierre del año, con especial énfasis los días 29, 30 y 31 de diciembre, reforzando la vigilancia y la cercanía con las familias soledenses; asimismo, recordó que en Soledad de Graciano Sánchez la venta, almacenamiento y distribución de pirotecnia se encuentra prohibida desde el año 2019, como parte de una política responsable que escucha, atiende y actúa para salvaguardar la seguridad y el bienestar de toda la población.