GOBIERNO MUNICIPAL DE SOLEDAD CUMPLE CON SEGUNDA EXHIBICIÓN DE AGUINALDO A BASE TRABAJADORA

– El Alcalde, Juan Manuel Navarro informó que este jueves quedó finiquitada la totalidad de prestaciones decembrinas a las y los trabajadores, resultado de una administración ordenada y sensible que respalda la economía de su fuerza laboral.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó el cumplimiento total de las prestaciones decembrinas a la base trabajadora del Ayuntamiento, al quedar liquidada la segunda parte del aguinaldo este miércoles 20 de enero, garantizando certeza económica a más de mil 500 trabajadores municipales en el arranque de este 2026.

El Alcalde destacó que este esquema de pago dividido en dos exhibiciones: una en la primera quincena de diciembre y la segunda durante la segunda quincena de enero, responde a una estrategia que prioriza el bienestar de las familias trabajadoras, al permitirles contar con un respaldo económico adicional durante la llamada “cuesta de enero”, sin afectar la estabilidad financiera del municipio, con lo que se concluye el cumplimiento de las prestaciones correspondientes al ejercicio 2025.

“El compromiso de este gobierno es claro: cumplirle a nuestra base trabajadora en tiempo y forma, porque son ellos quienes hacen posible que el Ayuntamiento esté cerca de la gente y atienda sus necesidades todos los días, sabemos que este apoyo representa tranquilidad para sus hogares, y por eso mantenemos una política de respeto y cercanía con nuestra base laboral”, expresó el edil soledense.

La entrega de esta segunda parte del aguinaldo, correspondiente a 35 días de salario, forma parte de las prestaciones decembrinas que incluyen fondo de ahorro, primas de antigüedad y despensas para el personal sindicalizado, con una erogación global estimada entre 18 y 20 millones de pesos durante enero.

Con ello, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de atender y responder con responsabilidad a quienes todos los días sirven a la ciudadanía, manteniendo un gobierno que cumple y permanece cercano a su gente.