SOLEDAD

GOBIERNO MUNICIPAL DE SOLEDAD ARRANCA REHABILITACIÓN DE PARQUE URBANO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ

* La obra registra un 45% de avance y brindará a las familias un espacio seguro, moderno y funcional para la convivencia, el deporte y la recreación.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, instruyó la rehabilitación del Parque Urbano de la colonia Benito Juárez, mismo que presenta un avance del 45 por ciento y representa un espacio que ofrecerá a las familias seguridad, áreas de recreación y convivencia, reafirmando la cercanía del Ayuntamiento y su compromiso con la infraestructura recreativa y deportiva para sus habitantes.

La rehabilitación incluye la renovación completa de la cancha, instalación de gradas, reposición de alumbrado público y la creación de áreas de juegos infantiles, gimnasios al aire libre y espacios verdes; como parte de esta intervención, se levantaron muros laterales y traseros para mayor seguridad, se construyó la fachada, un salón de usos múltiples y se habilitó la Purificadora gratuita, convirtiendo el Parque en un espacio integral para todas las edades.

“Con esta obra buscamos ofrecer a las familias de la colonia Benito Juárez un espacio moderno y seguro donde puedan convivir y ejercitarse, este Parque Urbano será un punto de encuentro para jóvenes, adultos mayores y niños, para fortalecer el tejido social del municipio”, destacó Juan Manuel Navarro Muñiz.

El edil declaró que con obras permanentes en zonas altamente vulnerables, Ayuntamiento mantiene su compromiso de seguir cerca de las familias, promoviendo espacios públicos que fomenten la recreación, el deporte y la cohesión social, consolidando a Soledad como un municipio que escucha y atiende a su población.

