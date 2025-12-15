GOBIERNO DE SOLEDAD Y SOCIEDAD CIVIL CUMPLEN SUEÑOS INFANTILES CON “REGALANDO CON AMOR”

– A través de la Dirección de Turismo y Cultura Municipal, el Ayuntamiento logró que cada menor de las UBR 1 y 2, recibiera obsequios y alegría, reafirmando una política de cercanía, sensibilidad y atención a las familias en esta temporada navideña.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó este lunes la entrega de paquetes de regalos del programa “Regalando con Amor”, una acción solidaria impulsada por el Ayuntamiento a través de la Dirección de Turismo y Cultura Municipal, que permitió cumplir los deseos navideños de más de 200 niñas y niños que asisten a las Unidades Básicas de Rehabilitación uno y dos, logrando que cada menor recibiera hasta cinco juguetes, resultado de varios días de recolección y del trabajo cercano con las familias.

Este programa, realizado por encomienda y siguiendo la visión humanista del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, fue posible gracias a la suma de voluntades de la sociedad civil y del sector empresarial, entre ellos Funerales Atabey, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Grupo Hormadi de Gasomax y el Colegio de Bachilleres, (COBACH) 19, quienes respondieron al llamado solidario del Gobierno Municipal para llevar alegría a quienes más lo necesitan, especialmente en esta temporada decembrina.

Durante el evento, el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz destacó que estas acciones demuestran el espíritu de un gobierno cercano y sensible: “Poderle dar un poquito de alegría a estos pequeñines dice más que mil palabras; aquí demostramos que cuando sociedad, empresas y gobierno caminamos juntos, podemos llegar a más niñas y niños, en este Ayuntamiento siempre vamos a estar pendientes de ustedes, con el corazón por delante, deseándoles una Navidad llena de amor y fortaleza para sus familias”, expresó.

Por su parte, María del Pilar Cardona Reyna, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, subrayó el valor humano del programa y agradeció el respaldo institucional y social: “Estos programas tan bonitos deben continuar, porque apapachan a nuestros pequeños y acompañan a las mamás y papás que todos los días luchan por ellos, gracias a quienes hicieron posible ‘Regalando con Amor’; ver a nuestras niñas y niños felices es el mayor regalo”, afirmó, reiterando que el DIF de Soledad trabaja con cariño, escucha y cercanía para atender a las familias y a los sectores más vulnerables del municipio.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez refrenda, su compromiso de mantenerse cercano a las familias, acompañando con sensibilidad y responsabilidad a quienes más lo necesitan, especialmente a las niñas y los niños que forman parte de las Unidades Básicas de Rehabilitación; una labor que, en esta temporada navideña, fortalece la esperanza, reconoce el esfuerzo de madres y padres, y confirma que en Soledad existe un gobierno que escucha, que actúa con el corazón y que camina de la mano de su gente.