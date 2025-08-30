GOBIERNO DE SOLEDAD REHABILITA VIALIDADES CON BACHEO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

– A través del Área Operativa, se reposo en tapas en pozos de visita y se aplica asfalto para garantizar caminos seguros y óptimos para automovilistas y peatones.

En atención a las necesidades de rehabilitación urgente para la seguridad vial de la población, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez fortalece el programa operativo de mejoramiento de vialidades, mediante acciones de reposición de tapas en pozos de visita y aplicación de bacheo en calles y avenidas, eliminando riesgos para automovilistas y peatones.

A través del Área Operativa de la Dirección de Desarrollo Urbano, se brinda mantenimiento a pozos de visita y cajas de válvulas hidráulicas con fallas, principalmente, por la falta de cubiertas, devolviendo vialidades dignas y funcionales a las y los automovilistas, garantizando trayectos seguros. Recientemente, se trabajó con estas acciones en avenida San Pedro a la altura de la colonia San Francisco de Asís, donde se repuso la tapa en una caja de válvulas, eliminando la posibilidad de accidentes o daños al patrimonio de las familias.

Eduardo Salas Rodríguez, titular de esta área municipal, dijo que a pesar de que el mantenimiento a esta infraestructura es responsabilidad del organismo INTERAPAS, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz ha instruido aplicar recursos propios del Ayuntamiento para resolver estas demandas de la ciudadanía, y no esperar a que la autoridad correspondiente decida apoyar a la población de Soledad. El Presidente municipal nos ha pedido construir un gobierno cercano, atento y sensible, y avanzar hacia un mejor municipio, donde haya mayores condiciones de vida, afirmó.

El funcionario añadió que a la par, esta dependencia continúa con los recorridos en el Programa Permanente de Bacheo, y en la semana que recién culminó, se aplicó asfalto para reparar tramos de vialidades como avenida Rivas Guillén y su intersección con bulevar Valle de Los Fantasmas, así como avenida Libertad en la colonia El Morro, garantizando que haya caminos regulares y merecedores de las y los soledenses.

Adelantó que a partir de la próxima semana, se acudirá a la colonia Los Fresnos y San Luis Uno con más labores de bacheo, atendiendo la indicación del Alcalde, de cubrir con este ambicioso programa cada rincón de Soledad de Graciano Sánchez, para el bienestar de sus habitantes. De esta manera, el Gobierno municipal refuerza la cercanía con la población, a través de servicios básicos de calidad, eficientes e inmediatos, que satisfacen los llamados más urgentes de la gente.