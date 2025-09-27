GOBIERNO DE SOLEDAD REAFIRMA APOYO Y CERTEZA JURÍDICA DE SU PATRIMONIO A FAMILIAS

– El Instituto Municipal de Vivienda inició acercamientos con habitantes del asentamiento Alpes de San Pedro, reforzando la confianza en las instituciones municipales.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Instituto Municipal de Vivienda (INMUVI), sostuvo un encuentro con cerca de 50 familias del asentamiento Alpes de San Pedro, quienes buscan consolidar la certeza jurídica de su patrimonio, de manera legal, ordenada y correcta, solicitud atendida con la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, por lo que se dio inicio a un proceso formal de regularización.

Durante la reunión, encabezada por la titular de INMUVI, Dayana Anahí Rosas Rodríguez, se despejaron dudas sobre el estado de los trámites de escrituración, constatando estancamiento de trámites debido a la desinformación generada por personas ajenas a la autoridad; refrendó que, en coordinación con el Gobierno del Estado y el Registro Agrario Nacional, el Gobierno municipal seguirá el proceso administrativo necesario para garantizar que las familias cuenten con escrituras legítimas y un patrimonio sólido, en beneficio de más de 500 lotes del asentamiento.

Destacó la importancia de que la ciudadanía confíe en las instituciones oficiales: “Nuestro compromiso es brindar certeza legal a las familias y acompañarlas en cada paso del proceso, para que tengan la tranquilidad de que su patrimonio está en regla, por eso les pedimos no dejarse engañar y acudir siempre al Instituto Municipal de Vivienda ante cualquier duda”, señaló.

Actualmente, el INMUVI trabaja en la regularización de 101 colonias que presentan problemáticas similares, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez de escuchar y atender a la población; con estas acciones se fortalece la confianza de las familias en un gobierno cercano, que vela por la legalidad y la seguridad del patrimonio de las y los soledenses.