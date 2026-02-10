GOBIERNO DE SOLEDAD PROTEGE A LA NIÑEZ CON VACUNACIÓN OPORTUNA CONTRA SARAMPIÓN

– El Servicio Médico Municipal inició una campaña de tres semanas con aplicación de la vacuna triple viral en preescolares de comunidades y colonias, priorizando la protección de niñas y niños.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Servicio Médico Municipal y por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, inició una campaña intensiva de vacunación contra el brote de sarampión, con la aplicación prioritaria de la vacuna triple viral en planteles de nivel preescolar, con el objetivo de proteger a la población infantil, considerada la más vulnerable ante este riesgo sanitario que se registra a nivel nacional.

Las acciones de vacunación iniciaron en el fraccionamiento Puerta Real, en el preescolar “Eva Sámano Bishop”, y se mantendrá durante un periodo de tres semanas, cubriendo educación inicial y nivel preescolar, a fin de atender de manera directa a la población infantil, considerada la de mayor riesgo ante este brote, y reforzando una línea de acción cercana a las familias y enfocada en la prevención y el cuidado de la salud desde la primera infancia.

El calendario contempla brigadas que inician a partir de las 9:00 horas y continuarán el martes 10 en el preescolar “Silvia Rosales”, en la colonia Morelos; el miércoles 11 en el preescolar “Ildefonso Díaz de León”, en la comunidad Rancho Nuevo; el jueves 12 en el preescolar “Pedro Antonio Ruiz de Alarcón”, en la comunidad El Zapote; y el viernes 13 en el jardín de niños “León Felipe”, en la comunidad Palma de la Cruz; en cada sede se desarrollan pláticas informativas sobre la importancia de la vacunación y se aplica el biológico en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número 1 de los Servicios de Salud.

El Servicio Médico Municipal informó que, aunque la campaña está abierta a la población en general, la prioridad se concentra en los preescolares de comunidades, donde existe menor cercanía con estos biológicos.

De manera coordinada con la Jurisdicción Sanitaria Número 1 de los Servicios de Salud, se aplica principalmente la vacuna triple viral y, en caso necesario, dosis de influenza, reafirmando el compromiso de un gobierno que escucha, atiende y trabaja de forma cercana para cuidar la salud de los sectores más sensibles de Soledad.